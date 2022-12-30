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快訊／南韓宣布跟進！中國旅客「入境前後」需PCR　限縮辦理觀光簽

▲▼ 南韓仁川機場,仁川國際機場。（圖／達志影像）

▲中國班機一律只允許從仁川國際機場入境。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著中國完全解除新冠防疫措施，導致確診人數暴增。對此，南韓國務總理韓悳洙今（30）日宣布，至明年2月底前，從中國入境的旅客在登機前、抵達仁川國際機場後一律得實施PCR篩檢，暫時停止增班從中國飛抵南韓的班機，中國飛往南韓的班機一律只停仁川，以便加強控管，且明年1月底前限縮辦理短期入境觀光簽證。

根據韓媒《News1》、《韓聯社》，韓悳洙30日上午在召開新冠中央災難安全對策本部會議時表示，隨著北京當局解除新冠防疫措施後所引起的巨大衝擊，在針對中國入境旅客的檢疫問題上相對迫切。他表示，直到明年2月底前，從中國入境的旅客須一律實施PCR篩檢。

比照先前南韓先前的入境檢疫措施，至明年2月28日以前，從中國入境的本國籍（南韓）、外國籍旅客須在登機前48小時接受PCR篩檢、或是在入境24小時前接受快篩，須持有上述其中一項陰性證明，才能搭上飛往南韓的班機，且入境南韓後需在一天之內在南韓當地接受PCR篩檢。

韓悳洙補充，為了有效加強控管從中國入境旅客，暫時停止增班從中國飛抵南韓的班機、維持現有航班數，中國飛往南韓的班機過去能停靠仁川、金海、大邱、濟州，不過之後一律只允許停靠仁川；明年1月底前，除了外交、公務、必要性商務、人道因素等入境外，一律限縮辦理從中國入境旅客的短期簽證，中國旅客在登機前，須在南韓官網透過Q-code輸入個人相關資料。

明年1月2日起，從中國入境的短期外國旅客抵達仁川國際機場後，須立刻接受PCR篩檢，直到結果出爐以前，須在當局指定的空間內等候；至於從中國入境的本國籍（南韓）公民、或是長期居留者，則需在住處附近的保健所（衛生所）接受篩檢，且須在家靜候結果出爐。

南韓政府表示，隨著近期中國境內新冠肺炎確診者人數暴增，為了控管境外移入的病例數、且必須防範新型變種病毒的入侵，因此在不得以下才須針對中國入境旅客實施PCR篩檢。

南韓政府也呼籲民眾，近期以內儘量不要前往中國，若不得不前往中國，則新冠疫苗需打好打滿。

報導指出，自從中國宣布明年1月8日起免除入境檢疫措施後，日本、美國、義大利、印度先後針對中國入境旅客強化入境檢疫。美國表示，明年1月5日起，從中國、香港、澳門入境的2歲以上旅客，須在登機前48個小時接受新冠篩檢，登機時必須繳交陰性證明。

其實，南韓早從本月16日起就宣布將中國納入強化檢疫國家的名單中，將中國入境旅客的發燒溫度標準，從原本的37.5度調降至37.3度。

至於在南韓，自從中國宣布實施將解除入境檢疫後，朝野與各界也不斷傳出呼籲強化中國旅客入境檢疫的聲浪，因為11月境外移入的1750名感染病例中，中國入境感染者只佔1.1%（19人）；然而到了12月28日為止，1489名境外移入病例中，高達15.1%（278人）為中國入境旅客。

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