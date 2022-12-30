　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／南韓前總統李明博特赦出院！　抵達住處發表「簡短談話」

▲▼李明博「重獲自由」，30日下午抵達首爾江南論峴洞住處。（圖／達志影像／newscom）

▲李明博「重獲自由」，30日下午抵達首爾江南論峴洞住處。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統李明博曾因向三星集團收賄，被判處17年徒刑、罰金130億韓元定讞，至特赦前僅服刑4年9個月。今年12月底，南韓現任總統尹錫悅召開國務會議，確定通過將李明博列入新年特赦名單，從28日0時起生效。李明博今（30）日上午正式從首爾大學出院，他首先前往教會，接著抵達位於首爾市江南區論峴洞的住處，發表簡短談話。

綜合韓媒報導，李明博30日上午因部份原因，導致出院手續大約延後30分鐘至1小時，雖然醫院現場擠滿採訪記者，但他出院後旋即坐上輪椅、由隨扈人員負責從醫院後門送出，接著搭乘座車前往教會。

最新消息，稍早李明博於下午1時56分（台灣時間下午12時56分）從教會抵達位於首爾市江南區論峴洞的住處，現場擠滿包括權性東在內的國民力量（執政黨）黨政高層與支持者。

▼李明博30日從首爾大學醫院出院，為了避開媒體，由隨扈人員推輪椅、從後門離開醫院。（圖／CFP）

▲▼南韓前總統李明博30日從首爾大學醫院出院，為了避開媒體，由隨扈人員推輪椅、從後門離開醫院（圖／CFP）

▲▼李明博30日下午出院抵達首爾江南論峴洞住處，向現場支持者握手。（圖／達志影像／newscom）

▲李明博30日下午出院抵達首爾江南論峴洞住處，向現場黨政高層與支持者握手。（圖／達志影像／newscom）

李明博脫下口罩發表談話，「（我出院）對鄰居造成影響，對此深感抱歉。至於造成全國民眾擔憂，我也深感歉意。過去5年來許多支持者們、特別是年輕族群鼓勵我、為我祈禱，我想在此深表感激。新年將至，全國民眾、企業過去3年因新冠疫情受苦，在此我想深表安慰。為了克服全球危機，大韓民國的國民必須團結，才能成功克服這場危機。大韓民國身為正義、公平的自由民主國家，為了大韓民國的成功與經濟繁榮，特別是庶民們能夠得到工作機會、社會福利獲得保障，全國需要團結。我會不斷祈禱。新年快樂。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／連10天疫情升溫！　2歲女童發病3天亡
快訊／洪一中確定Thank you！　富邦悍將還有2人請辭
太狂！連兩戰大三元狂砍95分33籃板　又創NBA第一人紀錄
快訊／台股2022年大跌22%　每位股民帳面虧損100萬
男傳訊「往妳子宮裡內O」　睡一半遭6人亂棒打死
好市多買i14 Pro！他轟退貨SOP「根本刁難」　內行揭關
陳紫渝年曆封面曝光！免費發1000份　前200名有甜蜜互動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

二手店買1物「挖到富翁銀行帳戶」　私藏A片也看光！他一開箱驚呆

2023「星座x血型」最強運勢組合出爐！48組排行榜一次看

美專家：10年內屬台海危險時刻　籲台美日加緊準備

全美冰封他最慘！7寶爸趕著「心臟移植」　航班取消手術直接告吹

快訊／南韓前總統李明博特赦出院！　抵達住處發表「簡短談話」

公路隧道大火！死者遺體「燒黑認不出」　三母女痛哭：多燙多痛？

守護美國公衛逾半世紀　佛奇卸任公職退而不休

診所祝賀聖誕節發錯內容　 8千名病患收「你得癌症」簡訊崩潰爆哭

路透：中國疫情升溫　美國考慮「採檢國際航班廢水」

日本「對陸客」入境新制今上路！　只要篩陽一律隔離7天

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

二手店買1物「挖到富翁銀行帳戶」　私藏A片也看光！他一開箱驚呆

2023「星座x血型」最強運勢組合出爐！48組排行榜一次看

美專家：10年內屬台海危險時刻　籲台美日加緊準備

全美冰封他最慘！7寶爸趕著「心臟移植」　航班取消手術直接告吹

快訊／南韓前總統李明博特赦出院！　抵達住處發表「簡短談話」

公路隧道大火！死者遺體「燒黑認不出」　三母女痛哭：多燙多痛？

守護美國公衛逾半世紀　佛奇卸任公職退而不休

診所祝賀聖誕節發錯內容　 8千名病患收「你得癌症」簡訊崩潰爆哭

路透：中國疫情升溫　美國考慮「採檢國際航班廢水」

日本「對陸客」入境新制今上路！　只要篩陽一律隔離7天

二手店買1物「挖到富翁銀行帳戶」　私藏A片也看光！他一開箱驚呆

快訊／長瀨昆妮「床上連結」連千毅影片瘋傳　男女主角回應了

快訊／連10天升溫！今本土＋27220、另增34死　2歲女童發病3天亡

球王比利辭世時尚圈同聲哀悼　德超模難忘一同登世足賽開幕式

35歲金鐘視帝突「一夜白頭」！　PO亂髮照嚇壞網：只長在這個位置

1人卡2位！綠批林奕華放生市民還卡補選　「對得起投給你的9萬票？」

高獲利報酬詐騙　宜蘭警成功阻詐...保民眾5萬血汗錢

12月房市旺季不旺　信義：議價幅度持續緩增

富邦悍將宣布沒續約洪一中　鄭兆行、鍾承祐請辭

阿金後座拼命抵抗拒下車　「八字眉＋怨恨臉」：我很香不用洗澡啦

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

國際熱門新聞

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

巴西球王比利逝世　享壽82歲

美景「海洋女神」驚豔全球　攝影師奪獎曝真相

店員顧客打群架影片曝　驚現「神力女超人」嗨翻全場

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德辭世　享壽81歲

比基尼妹在繼父面前「抖胸晃臀」15秒被罵爆

南韓隧道大火蔓延超快　原因出爐

即／中國旅客入境南韓　需PCR、限辦觀光簽

南海緊張！解放軍機近逼不到3公尺　美機急閃

巨乳撲克女神「車頭燈」整顆滑出！牌桌上大露點

CNN：拜登幾已決定競選連任

更多熱門

相關新聞

2023「星座x血型」最強運勢出爐！48組排行榜一次看

2023「星座x血型」最強運勢出爐！48組排行榜一次看

2022年即將結束，新的一年也快要來臨，日本網站《占TV》就根據「星座」與「血型」的48個排列組合分析，根據工作運與戀愛運排出2023年的運勢排行榜。

隧道大火遺體「燒黑認不出」　三母女痛哭

隧道大火遺體「燒黑認不出」　三母女痛哭

日本「對陸客」新制今上路！　篩陽一律隔離7天

日本「對陸客」新制今上路！　篩陽一律隔離7天

南韓隧道起火！肇事司機依「過失致死」調查

南韓隧道起火！肇事司機依「過失致死」調查

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

關鍵字：

日韓要聞南韓李明博前總統特赦出院

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面