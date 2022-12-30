快訊／南韓前總統李明博特赦出院！　抵達住處發表「簡短談話」

▲李明博「重獲自由」，30日下午抵達首爾江南論峴洞住處。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統李明博曾因向三星集團收賄，被判處17年徒刑、罰金130億韓元定讞，至特赦前僅服刑4年9個月。今年12月底，南韓現任總統尹錫悅召開國務會議，確定通過將李明博列入新年特赦名單，從28日0時起生效。李明博今（30）日上午正式從首爾大學出院，他首先前往教會，接著抵達位於首爾市江南區論峴洞的住處，發表簡短談話。

綜合韓媒報導，李明博30日上午因部份原因，導致出院手續大約延後30分鐘至1小時，雖然醫院現場擠滿採訪記者，但他出院後旋即坐上輪椅、由隨扈人員負責從醫院後門送出，接著搭乘座車前往教會。

最新消息，稍早李明博於下午1時56分（台灣時間下午12時56分）從教會抵達位於首爾市江南區論峴洞的住處，現場擠滿包括權性東在內的國民力量（執政黨）黨政高層與支持者。

▼李明博30日從首爾大學醫院出院，為了避開媒體，由隨扈人員推輪椅、從後門離開醫院。（圖／CFP）

▲李明博30日下午出院抵達首爾江南論峴洞住處，向現場黨政高層與支持者握手。（圖／達志影像／newscom）

李明博脫下口罩發表談話，「（我出院）對鄰居造成影響，對此深感抱歉。至於造成全國民眾擔憂，我也深感歉意。過去5年來許多支持者們、特別是年輕族群鼓勵我、為我祈禱，我想在此深表感激。新年將至，全國民眾、企業過去3年因新冠疫情受苦，在此我想深表安慰。為了克服全球危機，大韓民國的國民必須團結，才能成功克服這場危機。大韓民國身為正義、公平的自由民主國家，為了大韓民國的成功與經濟繁榮，特別是庶民們能夠得到工作機會、社會福利獲得保障，全國需要團結。我會不斷祈禱。新年快樂。」