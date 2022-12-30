玉山東埔服務中心開幕啟用　新設入山檢核自動報到處提升登山安全

▲玉山國家公園管理處與信義鄉公所合作設置「東埔服務中心」啟用。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處與南投縣信義鄉公所合作，於最靠近玉山的部落東埔1鄰設置的「東埔服務中心」已正式開幕啟用，玉管處表示，該中心將提供在地族人服務、推廣布農文化與登山安全，也集齊玉山國家公園服務據點中的一塊重要拼圖。

玉管處於29日舉辦東埔服務中心啟用開幕儀式，處方指出，玉山國家公園是台灣陸域面積最大的國家公園，東埔1鄰是園區內重要的布農族部落，不但保留相當豐富的原住民文化，也是園區內中長程登山路線的一處重要入口，如登玉山、八大秀、南二段、馬博橫斷、日治八通關越道等，周邊更有名聞遐邇、匯集來自四面八方旅客的東埔溫泉區。

然而多年來，東埔地區卻缺乏服務據點，無法為在地居民及登山遊客提供即時服務；玉管處因此與信義鄉公所合作，將既有的東埔多功能集會所整建作為「東埔服務中心」。

玉管處說明，該中心除維持既有部落集會功能、就近服務在地族人相關行政事務，也新設入園自動報到處，補足園區主要登山路線入山檢核確認的重要據點，可更了解及掌握園區登山遊憩的實際情形，對山難救援緊急應變等入園名單確認將更有效率，山友更可於服務中心獲得所欲前往山域之即時路況等資訊,能有更周詳之規劃，提升登山安全。

而戶外新設置迴廊及廣場，可用於部落假日市集或文化展演，向到訪遊客推廣宣傳在地豐富的布農文化、提升促進部落經濟、朝向永續產業發展，共同守護保育玉山國家公園珍貴的自然與人文資源，玉管處希望藉此達到生態、生活、生產「三生共榮」的目標。