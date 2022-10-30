黃喉貂排遺驚現塑膠微粒　塔塔加遊憩區明年元旦起全面撤垃圾桶

▲黃喉貂。（圖／玉山國家公園提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處指出，近期於園區內黃喉貂的排遺中檢驗出含塑膠微粒等累積性的生態毒害，顯示人類遊憩活動中的不當行為，尤其是短時間遊憩、搭乘遊覽車之團客未將食用完畢後餐盒與廚餘帶下山，棄置於塔塔加遊憩區內的垃圾桶或堆疊在桶蓋上，引發台灣獼猴或黃喉貂等野生動物覓食，已造成當地生態環境之衝擊，亦影響保育成效。

玉管處表示，為減輕塔塔加地區生態環境的負荷、降低衝擊，將自2023年元旦起將全面撤除放置於塔塔加遊憩區垃圾桶，僅保留遊客中心門口廣場2個鐵製防熊垃圾桶，限定收納一般垃圾。

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▲塔塔加地區明年元旦起只提供遊客中心門口廣場前的友善生態垃圾桶。（圖／玉山國家公園提供）

玉管處近3年多來於塔塔加地區推行「垃圾帶下山」計畫，2019年將留置於各據點之大型垃圾子車全數撤除，讓原本每年近40噸垃圾與資源回收等廢棄物，逐年減量至2020年的30噸以下、2021年的20噸以下；今年10月起進行多項保育宣導與籌備工作，並逐步進行「一般垃圾」、「紙類及其他」、「保特瓶及鐵鋁罐」等垃圾桶之撤除。

▲因黃喉貂糞便中檢出塑膠微粒，玉山國家公園推行減塑行動。（圖／玉山國家公園提供）

玉管處指出，為強化監控園區之塑膠污染，也逐步落實環保署減塑措施及「國家公園減塑精進推動指引」：包括相關會議、訓練、環教解說活動、宣傳品材質，逐步淘汰一次性塑膠製品；園區各據點販賣部不提供購物用塑膠袋、塑膠吸管等塑料產品和瓶裝水，不販售一次性餐具及販售過度包裝之商品。

玉管處呼籲民眾，赴玉山國家公園登山或踏青時，請至遊客中心及各服務據點所提供之飲水機以水壺、環保杯盛裝飲用水，並建議清簡飲食；國家公園內也禁止餵食野生動物，食物請妥善收好、切勿外露，勿讓野生動物接觸或食用人類的食物，避免野生動物將人與食物作連結，避免園區野生動物受人類遊憩行為干擾，改變其生態習性且同時保護牠們的棲息地。