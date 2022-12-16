寒流報到、餘震機率高　玉管處提醒民眾注意行車和登山安全

▲塔塔加公路背陽處、冬季易結霜濕滑，玉管處籲請用路人減速慢行。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

中央氣象局預估17日至18日清晨將有寒流報到、愈晚溫愈低，且高山區水氣多、3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪；加上15日剛發生強震，玉山國家公園管理處提醒，山區公路及步道將會結霜、濕滑難行，亦有落石風險，從事高山遊憩登山活動的民眾要特別留意駕車及自身安全。

玉管處指出，玉山園區聯外道路及步道區背陽處路面易結霜、結冰，請減速慢行、小心通過，但勿緊急踩踏車以免輪胎打滑，上山前也請加滿油，並注意保暖、備妥禦寒衣物。

▲花蓮規模6.2強震後，玉山國家公園有5名山友遭落石砸傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

此外，因昨日花蓮發生芮氏規模6.2強震，引發玉山主峰附近落石傷及5名山友，且中央氣象局指出餘震發生的機率高，玉管處提醒山區道路仍有落石風險，駕車民眾應多留意邊坡狀況。

玉管處特別強調，玉山主峰步道風口至主峰頂路段可能積雪或結冰，易造成步道濕滑，近期要上玉山的山友請注意保暖，建議攜帶冰斧、冰爪等雪地裝備，並於上山前隨時留意氣象資訊，以掌握山區雪況，同時配合玉管處排雲山莊現場管理人員的步道狀況說明、協助裝備檢視等安全指引，確保自身安全；另在高海拔地區旅遊活動，因低壓、低氧環境容易產生高山反應及急性高山症，若身體出現任何不適症狀，就強烈建議要趕快下山。