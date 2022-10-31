玉管處舉辦高屏溪攝影展　傅志男用鏡頭訴說20年大河大地故事

▲2017年10月南橫西段梅山口附近的崩塌地工程，現場怪手等機具和人員在1、200公尺高的崩塌地施工。（圖／傅志男提供）

記者高堂堯／南投報導

為透過多元解說形式與媒介，讓行旅玉山南部園區的遊客認識玉山國家公園地景特色，乃至於理解台灣土地的奧妙，玉山國家公園管理處即日起在梅山遊客中心辦理《從生命源頭到文明沃野-高屏溪：傅志男攝影展》，總計約40幅作品，展覽時間預計持續到明年秋天。

玉管處指出，本次攝影展希望從環境教育的角度出發，讓旅人透過影像，從高空視角與他者的生命經驗，窺看源自玉山的高屏溪在歲月流變中，如何牽動玉山南部園區地形地貌、植被、生物相、人文聚落、地景的形塑與變化。

▲2021年8月7日玉穗溪上爆發土石流將明霸克露橋沖斷，並形成玉穗溪沖積扇。（圖／傅志男提供）

玉管處說明，南橫公路現指台20線從北寮至海端這一路段，而台20線是南部園區唯一的聯外道路：起始於台南市北門，經甲仙、梅山、天池、埡口、向陽、海端等地，止於關山鎮，總長約203公里；其中梅山至埡口前（臨105便道）為玉山南部園區範圍，沿途溪谷、千萬年岩層流紋、參天大樹、森林溪澗、翠綠山巒、日出雲海無一不美。

▲由南往北看的天池是一個心的形狀，周邊的造林樹苗，20年的演替過程都已成了小森林。（圖／傅志男提供）

而玉山園區範圍是台灣三大河川上游重要集水區，荖濃溪自玉山北面承接高山上的涓滴細流後，向東沿中央山脈西側向南奔騰；南橫公路西段道路依著中央山脈起伏，荖濃溪隨之蜿蜒曲折，玉山山脈隔著荖濃溪與左岸的南橫公路相望，曲折延伸至桃源才與公路交錯，繞彎至荖濃溪的右側繼續前行，再到旗山才與楠梓仙溪匯流，成就台灣流域最廣闊的高屏溪。

▲發源自玉山主峰的荖濃溪，也是高屏溪上游重要河川。（圖／傅志男提供）

玉管處指出，作者傅志男用鏡頭記錄孕育著諸多生命的高屏溪，時間長達20年，包括與野生物相遇的美好瞬間、壯闊景致與鬼斧神工，也有大部分源自人類文明進展過程對土地的錯誤理解及不當開發，造成令人感嘆唏噓的畫面，希望藉影像進行環境教育，傳達對土地關懷。