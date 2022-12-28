雪季登高山風險增加　玉管處分享冬季登山平安錦囊3金句

▲玉山國家公園分享冬季登山平安秘訣。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

冬季冷氣團頻頻來襲，超過3000公尺高山易有降雪或結霜情形，玉山國家公園管理處提醒山友，登山前務必留意身體的狀況，千萬不能貿然上山，若在登山過程中出現不適症狀，應儘速下山就醫，也提出「冬季登山平安錦囊」3金句，作為登山安全的提醒。

「登山安全莫輕忽，做足功課有訣竅」：玉管處指出，山友攀登高山時，面臨低壓、低氧的環境，易產生高山反應及急性高山症，因此行前睡眠要充足，身體不適勿上山，衣物以具防水、防風及保暖性的材質為佳；行走時放慢腳步、調整呼吸，隨時注意自己與同行隊友的身體狀況，若發現不適須儘早處置；事先下載離線地圖，可降低因步道冰雪濕滑、濕氣濃霧導致路徑不明，而發生迷途、墜崖（失蹤、傷亡）等意外事件的風險。

「慎選領隊與夥伴，結伴同行來守護」：玉管處提醒雪季登山具風險性，最好結伴同行相互照應，領隊或教練、隊員皆應具實地雪地登山經驗、熟知路線和登山計畫，並攜帶足夠之雪地裝備，且應將「熟知登山路線的留守人」作為安全守護的重點，讓留守人可在登山者上山期間，即時了解登山者當前的位置與狀態，當意外發生時化身溝通橋樑，提供相關資訊（路線規劃、攜帶裝備、及最後已知位置）給搜救人員，提高救援成功的機會。

「高山氣候多變化，要有適時撤退的智慧」：登山應事前掌握氣象預報資訊，並於出發前確認隊員裝備、體能及技術能力，以確保登山安全；而高山氣候瞬息萬變，若遇天氣突然驟降，必須審慎評估面對，並有適時撤退的智慧，才能避免不必要的意外發生。