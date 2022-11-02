玉山圓峰＋塔塔加淨山...清出60Kg垃圾　玉管處籲落實無痕山林

▲玉管處保育志工淨山勤務於10月初清出高達60公斤的廢棄物。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處於10月初辦理保育志工淨山勤務，竟在圓峰、後四峰、塔塔加等地區清出多達60公斤廢棄物，讓玉管處人員直呼是「讓登山人害羞的數據」，也再度呼籲山友們落實無痕山林，帶什麼上山，就自己把東西帶下山，維護美麗山野和自然生態環境。

「玉山國家公園」臉書粉專小編PO文指出，這次動員13位保育志工淨山，在圓峰山屋周邊、圓峰營地及後四峰步道就清理出47公斤廢棄物，內容包括寶特瓶、塑膠袋包裝、玻璃瓶、廢棄瓦斯罐、廢廚具及過期食物等，在塔塔加登山步道也清出了衛生紙、食物包裝、寶特瓶及玻璃瓶等，共13公斤。

玉管處表示，留在山裡的垃圾不但有礙觀瞻、破壞自然美景，食用完畢的餐盒與廚餘棄置於塔塔加遊憩區內的垃圾桶或堆疊在桶蓋上，引發台灣獼猴或黃喉貂等野生動物覓食，導致近期黃喉貂的排遺中更檢驗出含塑膠微粒等累積性的生態毒害，隨時間裂解出的塑膠微粒也會進入山區裡的水源、水池等水體，這些汙染物質回到人體中也有害健康。

玉管處為減輕塔塔加地區生態環境的負荷、降低衝擊，已宣布將自2023年元旦起將全面撤除放置於塔塔加遊憩區垃圾桶，僅保留遊客中心門口廣場2個鐵製防熊垃圾桶，限定收納一般垃圾；粉專小編也強調，登山除了到達想去的目標，更要追求不遺留物品、垃圾，才是實在的「登山強者」，同時呼籲山友們在能力可及的範圍內，隨手把看到的垃圾帶下山。