歡迎民進黨拿香跟拜！國民黨團籲還稅於民　超收稅收填補健保虧損

▲國民黨團召開「還稅於民 歡迎民進黨拿香跟拜」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團今（29）日召開記者會呼籲蔡政府還稅於民，同時拿超徵稅收彌補健保虧損、讓青年人學貸免利息，同時針對弱勢家庭、中低收入戶直接發現金、入帳戶，更歡迎民進黨拿香跟拜，共同支持福國利民好政策，期待蔡英文能聽得進去。

財政部公布去年稅收超徵4千億元，今年預估更高達4500億元。總召曾銘宗質疑政府超徵這麼多稅收，有沒有用在刀口上？事實上蔡政府根本沒有把錢當錢用，看看防疫紓困預算8,400億元是怎麼用的，連快篩試劑都還要民眾排隊拿100元購買，歐美國家則是免費發給國人使用；前瞻基礎建設8400億元，結果是綁樁亂花錢。

曾銘宗指出，過去一年萬物齊漲，連雞蛋都漲30%以上，唯獨薪水不漲，去年實質薪資還出現負成長0.4%，今年是-0.13%，人民快活不下去，國民黨團更是看不下去，呼籲蔡政府真的要體察民意。

曾銘宗強調，學貸免利息，受惠有78萬人，經費只需40億元。國民黨團長期主張學貸免利息，現有學貸有78萬人，總金額1,622億元，平均每人貸款20.8萬元。而我國20-24歲的失業率，今年為12.45%，是整體失業率3.96%的3倍，顯示許多年輕人「畢業即失業」，還要背負學貸。更令人驚心動魄的現象是，統計到今年8月為止，高達437,379件學貸還不出來，造成信用狀況遭到註記。

國民黨團呼籲蔡英文趕緊醒過來，國民黨團所提出的方案具體可行，僅需1千億元經費即可幫助所有弱勢族群，請蔡政府接受國民黨團建議，即刻著手執行。

首席副書記長謝衣鳯表示，根據財政部統計數字顯示，去年全年稅收超徵4,034億元，而從蔡英文總統上任6年以來到去年為止，總計超徵稅收約7千億元。財政部統計今年到11月份為止，全國賦稅收入初步估計，實徵淨額站累計分配數119.8%，占全年預算數113.0%，已較全年預算數高出3,554億元。

謝衣鳳指出，在財政委員會質詢財政部次長李慶華時，李慶華次長說預估今年超徵的稅額，約為4500億元，到今年底總計超徵稅額1.2兆億元。謝衣鳳表示，根據過去亞洲各國超徵稅收時的做法，例如新加坡、香港都將超徵稅收發還給民眾，其中香港有2次、新加坡4次。

財政委員會召委費鴻泰表示，還稅於民跟發放消費券概念不同，發消費券的目的是振興經濟，尤其在疫情期間，提振經濟、刺激消費。費鴻泰指出，台灣貧富懸殊在急劇惡化中，國民黨團希望幫中低收入戶、年所得低於50萬元的年輕人，直接將現金入帳戶，也可減少20億元的行政成本。同時歡迎民進黨立委髮夾彎、拿香跟拜，只要是福國利民好的政見，大家都可以支持，包括代表民進黨參加北市第三選區立委補選的候選人吳怡農。

國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇表示，在上周12月20日提出「還稅於民」的政見之後，感謝朝野立委呼應。事實上關於還稅於民的具體主張，國民黨團也曾多次提出，但蔡政府太過傲慢，根本就不聞不問。直到九合一大選結果，讓民進黨終於願意聽見人民的聲音，成為近期民進黨和行政院最夯、最積極的話題。

王鴻薇表示，國人都看到新加坡、香港將經濟成果，發給全民分享，而在今年10月，美國加州政府宣布實施全美最大退稅計畫，只要合乎條件的民眾，直接退稅存入個人帳戶，方式簡單，讓州民能夠減緩通膨衝擊。

王鴻薇進一步透露，蔡英文預計在下周再召開國安會議，討論還稅於民計畫，希望蔡政府真的醒過來，面對通膨問題、人民生活痛苦的問題，縱使拿香跟著國民黨立院團拜，採納國民黨團長期以來的建言，只要好的政策，有利人民的政策，能夠真正福國利民，非常歡迎朝野立委共同支持。

