　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

歡迎民進黨拿香跟拜！國民黨團籲還稅於民　超收稅收填補健保虧損

▲▼國民黨團召開「還稅於民 歡迎民進黨拿香跟拜」記者會 王鴻薇出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「還稅於民 歡迎民進黨拿香跟拜」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團今（29）日召開記者會呼籲蔡政府還稅於民，同時拿超徵稅收彌補健保虧損、讓青年人學貸免利息，同時針對弱勢家庭、中低收入戶直接發現金、入帳戶，更歡迎民進黨拿香跟拜，共同支持福國利民好政策，期待蔡英文能聽得進去。

財政部公布去年稅收超徵4千億元，今年預估更高達4500億元。總召曾銘宗質疑政府超徵這麼多稅收，有沒有用在刀口上？事實上蔡政府根本沒有把錢當錢用，看看防疫紓困預算8,400億元是怎麼用的，連快篩試劑都還要民眾排隊拿100元購買，歐美國家則是免費發給國人使用；前瞻基礎建設8400億元，結果是綁樁亂花錢。

曾銘宗指出，過去一年萬物齊漲，連雞蛋都漲30%以上，唯獨薪水不漲，去年實質薪資還出現負成長0.4%，今年是-0.13%，人民快活不下去，國民黨團更是看不下去，呼籲蔡政府真的要體察民意。

曾銘宗強調，學貸免利息，受惠有78萬人，經費只需40億元。國民黨團長期主張學貸免利息，現有學貸有78萬人，總金額1,622億元，平均每人貸款20.8萬元。而我國20-24歲的失業率，今年為12.45%，是整體失業率3.96%的3倍，顯示許多年輕人「畢業即失業」，還要背負學貸。更令人驚心動魄的現象是，統計到今年8月為止，高達437,379件學貸還不出來，造成信用狀況遭到註記。

國民黨團呼籲蔡英文趕緊醒過來，國民黨團所提出的方案具體可行，僅需1千億元經費即可幫助所有弱勢族群，請蔡政府接受國民黨團建議，即刻著手執行。

▲▼國民黨團召開「還稅於民 歡迎民進黨拿香跟拜」記者會 王鴻薇出席。（圖／記者屠惠剛攝）

首席副書記長謝衣鳯表示，根據財政部統計數字顯示，去年全年稅收超徵4,034億元，而從蔡英文總統上任6年以來到去年為止，總計超徵稅收約7千億元。財政部統計今年到11月份為止，全國賦稅收入初步估計，實徵淨額站累計分配數119.8%，占全年預算數113.0%，已較全年預算數高出3,554億元。

謝衣鳳指出，在財政委員會質詢財政部次長李慶華時，李慶華次長說預估今年超徵的稅額，約為4500億元，到今年底總計超徵稅額1.2兆億元。謝衣鳳表示，根據過去亞洲各國超徵稅收時的做法，例如新加坡、香港都將超徵稅收發還給民眾，其中香港有2次、新加坡4次。

財政委員會召委費鴻泰表示，還稅於民跟發放消費券概念不同，發消費券的目的是振興經濟，尤其在疫情期間，提振經濟、刺激消費。費鴻泰指出，台灣貧富懸殊在急劇惡化中，國民黨團希望幫中低收入戶、年所得低於50萬元的年輕人，直接將現金入帳戶，也可減少20億元的行政成本。同時歡迎民進黨立委髮夾彎、拿香跟拜，只要是福國利民好的政見，大家都可以支持，包括代表民進黨參加北市第三選區立委補選的候選人吳怡農。

▲▼國民黨團召開「還稅於民 歡迎民進黨拿香跟拜」記者會 王鴻薇出席。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇表示，在上周12月20日提出「還稅於民」的政見之後，感謝朝野立委呼應。事實上關於還稅於民的具體主張，國民黨團也曾多次提出，但蔡政府太過傲慢，根本就不聞不問。直到九合一大選結果，讓民進黨終於願意聽見人民的聲音，成為近期民進黨和行政院最夯、最積極的話題。

王鴻薇表示，國人都看到新加坡、香港將經濟成果，發給全民分享，而在今年10月，美國加州政府宣布實施全美最大退稅計畫，只要合乎條件的民眾，直接退稅存入個人帳戶，方式簡單，讓州民能夠減緩通膨衝擊。

王鴻薇進一步透露，蔡英文預計在下周再召開國安會議，討論還稅於民計畫，希望蔡政府真的醒過來，面對通膨問題、人民生活痛苦的問題，縱使拿香跟著國民黨立院團拜，採納國民黨團長期以來的建言，只要好的政策，有利人民的政策，能夠真正福國利民，非常歡迎朝野立委共同支持。
 

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
情侶摩鐵歡愉！男突痛苦衝出喊救命　慘死救護車上
快訊／台中公車輾斃母嬰　家人怒發5聲明：處理完全違反常理
台中司機「少1動作」輾斃母子　網怒吼：台北公車有做到
母子遺體送清真寺　老父淚訴女兒遺言
快訊／又仁結婚了！　與12年男友修成正果
白家綺被問「小甜甜」哭了：答案不是1人說了算
鄭家純被挖9年前醜照！　「身材超驚人」認了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨中常委涉賄被通緝　他曝「最後身影」：這是朱立倫所謂排黑？

賴清德出戰2024最大死穴竟是「它」　矢板明夫轟：被陳水扁害慘了

南投立委補選號角響起！　藍營林儒彬、游顥、宋懷琳3人爭出線

義務役薪水漲　吳萼洋心動喊「軍齡升至70歲」：每天健身還有錢拿

一次看懂兵役變革！　義務役、替代役新制懶人包

李德維喊支持世代交替　但嘆有人「恃寵而驕令人失望」

桃園「這1種人」春節可領2500元　無排富條款...直接匯入戶頭

何志偉：被趙介佑「反咬一口」　在職場上要承擔風險

歡迎民進黨拿香跟拜！國民黨團籲還稅於民　超收稅收填補健保虧損

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

國民黨中常委涉賄被通緝　他曝「最後身影」：這是朱立倫所謂排黑？

賴清德出戰2024最大死穴竟是「它」　矢板明夫轟：被陳水扁害慘了

南投立委補選號角響起！　藍營林儒彬、游顥、宋懷琳3人爭出線

義務役薪水漲　吳萼洋心動喊「軍齡升至70歲」：每天健身還有錢拿

一次看懂兵役變革！　義務役、替代役新制懶人包

李德維喊支持世代交替　但嘆有人「恃寵而驕令人失望」

桃園「這1種人」春節可領2500元　無排富條款...直接匯入戶頭

何志偉：被趙介佑「反咬一口」　在職場上要承擔風險

歡迎民進黨拿香跟拜！國民黨團籲還稅於民　超收稅收填補健保虧損

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

曾算自己活不過66歲！　詹惟中剩6年「鬆口心境變化」：做自己就好

睡路邊被偷3百元　警找他做筆錄「突臉色慘白」...送醫不治

戰後重建風透天開價368萬！驚悚屋況曝光　他酸：連廢墟也買不起了

北市最新「酒駕累犯」無碼照曝光！20人上榜　累犯3次有3人

情侶摩鐵約會…男突痛苦衝出車庫喊救命！最後死在救護車上

男友3天前被射殺！　16歲少女聖誕節隔天突然「陳屍垃圾桶中」

美髮師當販豬仔「3月40萬」誘客人緬甸詐騙　業績不夠罰跑步+蛙跳

飯店業續喊人力荒！　勞動部：業者應「積極調高薪資」徵才

久坐少動也有關！營養師點名「9個傷肝壞習慣」，你中了幾個？

收到違停紅單！　她見車上冒出「超萌線民」嘴角失守：沒這麼氣了

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

政治熱門新聞

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

比柯文哲還多！　蔣萬安宣布：北市明年恢復1500元重陽敬老金

替代役也要打靶！申請資格剩「家因、宗教」　一張圖看懂新制

義務役新任務　守備護國神山台積電

外交部證實：美宣布對台55.41億元軍售案

取消研發替代役　今行政院會後說明

論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明

影／1年義務役最新訓練內容曝！　軍聞社4分鐘影片一次看懂

民進黨公布千字檢討報告　陳亭妃沉思一夜：那請問2024呢？

北斗鎮長貪污停職重選又上　更一審判1年8月

紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業

2024六巨頭信任度曝光　國民黨拿走第一名跟最後一名

15項惠民新制元旦上路！　基本工資調至2萬6400、減稅641萬戶受益

快訊／明年試辦女性教召　邱國正：先招募幾十人後再擴大

更多熱門

相關新聞

何志偉：被趙介佑「反咬一口」　在職場上要承擔風險

何志偉：被趙介佑「反咬一口」　在職場上要承擔風險

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑日前點名民進黨何志偉「你忘了你的選舉造勢我找多少朋友去挺你、幫你拉票？」何志偉29日表示，遭趙介佑反咬一口，自己當然會有壓力，但每個人在自己職場上都有要承擔的風險，他提到，自己從沒有挺過趙介佑，趙介佑這種幻想的、杜撰的，就不再回應。

王浩宇表態「希望賴清德贏」　曝危機：無法吸引年輕選票

王浩宇表態「希望賴清德贏」　曝危機：無法吸引年輕選票

嘆「藍營不鬥年輕人會死？」　他揭殷瑋經歷：當市政顧問剛好

嘆「藍營不鬥年輕人會死？」　他揭殷瑋經歷：當市政顧問剛好

北市立委補選8日登場　逾26萬人可投票

北市立委補選8日登場　逾26萬人可投票

過年前「還稅於民」？　代理財長：來不及

過年前「還稅於民」？　代理財長：來不及

關鍵字：

民進黨國民黨還稅於民健保

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面