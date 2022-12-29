獨／台中女大生自摔遭客運輾腳　天使外送員公主抱救她一命

▲台中一名蕭姓女大生26日在台灣大道發生自摔車禍，左腳被客運輾過，所幸當下有好心外送員相助，避免追撞。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名18歲蕭姓女大生26日上學途中行經台灣大道4段，想從一輛客運右側超車時「騎上水溝蓋」自摔，蕭女連人帶車重摔，疑似被客運輾過左腳，好險一旁一名好心外送員馬上停車關心，甚至把蕭女從機車下拉出，再把她抱到路旁等候救護人員。經送醫後，醫師評估蕭女左腳多處骨折、骨裂，應是被客運輾過。

被好心外送員救了，蕭女說：「謝謝你當時把我從機車底下拉出來，當下真的超痛，很抱歉當下抓你抓得這麼用力，而死命拽你，如果沒有你幫忙擋來車，還把我抱到旁邊，真的很可能被後車追撞，真的非常感謝你。」

▲蕭女表示，當下正準備去上課，不料中途發生車禍。（圖／記者許權毅翻攝）



蕭女左腳傷勢嚴重，經手術後用固定支架固定左腳，她也在網路上尋找該名好心外送員，想在出院後請對方吃飯以表謝意，但截至目前為止尚未有外送員露面。據現場照片顯示，該名好心外送員身穿藍衣，頭戴藍色安全帽，將蕭女抱到一旁關心，蕭女疑似受到驚嚇與疼痛影響，用力抓住外送員衣角。

▲該路段車輛多，藍衣好心外送員趕緊將蕭女抱到一旁路邊，等待救護車。（圖／記者許權毅翻攝）



台中第六分局警方初步調查，蕭女騎乘機車沿台灣大道慢車道往玉門路騎乘，另一名43歲陳男駕駛的大客車同樣直行，蕭女從大客車右側超車時發生碰撞，導致身上多處擦挫傷，陳男並未受傷，車上也無乘客。警方表示，初步研判肇因為蕭女因「其他引起事故之不當行為」肇事，陳男則尚未發現，詳細肇事原因待釐清。