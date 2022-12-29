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大一就鎖定教育部技職之光　弘光科大劉浩宇：終於拿到了

▲▼弘光科大碩二生劉浩宇（右），早在念大一時就鎖定教育部技職之光，如今終於拿到了。（圖／弘光科大提供，下同）

▲弘光科大碩二生劉浩宇（右），早在念大一時就鎖定教育部技職之光，如今終於拿到了。（圖／弘光科大提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

弘光科技大學化妝品應用系碩士班二年級學生劉浩宇在單親家庭長大，考上美髮造型設計系後，靠著半工半讀完成學業，求學期間多次參加環台義剪，也報名數十場國內外比賽，去年以疫情發想創作美髮作品獲得全球冠軍，讓全世界看見台灣，12月29日又獲得2022年第18屆教育部技職之光，他開心地說，「我終於拿到教育部頒發的最高榮譽！」

▲▼弘光科大碩二生劉浩宇（右），早在念大一時就鎖定教育部技職之光，如今終於拿到了。（圖／弘光科大提供，下同）

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教育部技職之光頒獎典禮29日下午舉辦，劉浩宇在校長黃月桂、指導論文的妝品系助理教授邱蕙琳陪同下前往領獎。黃月桂表示，劉浩宇成績優異，學校為了讓他減少打工時間，專注在課業、精進技術，給予弘愛築夢助學金，果然讓他在無後顧之憂之下，果然多次在國際賽發光發熱。

▲▼弘光科大碩二生劉浩宇（右），早在念大一時就鎖定教育部技職之光，如今終於拿到了。（圖／弘光科大提供，下同）

「要做就一定要做到最好，我做到了！」劉浩宇說，從大一入學時便知道有技職之光這個獎項，當時心想「一定要拿到這個最高榮譽！」因此，從大一起便戰戰兢兢專注在課業上，同時參加國內外的美髮比賽，系上學長姐舉辦的「弘髮少年環台義剪送幸福」活動，他積極參與，大二時就擔任活動總召，用專業回饋社會。

劉浩宇表示，榮獲技職之光是他求學階段立下的目標，雖然一路走來並不輕鬆，不過他不怕累，不管做什麼事情就是全力以赴，比賽前平均每天只睡4小時，專注在每一個環節，他要感謝家人、老師、朋友，還有自己，因為「我沒有放棄，按照計劃，朝自己的目標去做，一步一步去完成。」

劉浩宇去年參加「 2021GCA全球創意大賽」，在剪染技術組年度新銳染髮師拿下全球冠軍，拿出事先準備的國旗領獎，希望讓全世界看見台灣，也看見努力不懈的台灣青年。

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