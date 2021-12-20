機會是給準備好的人　嘉藥鄭郁潔、林添旺喜獲技職之光

▲17屆技職之光頒獎典禮，嘉南藥理大學餐旅管理系鄭郁潔及環境工程與科學系的林添旺雙雙榮獲證照達人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部於台大校友會館舉辦2021第17屆技職之光頒獎典禮，嘉南藥理大學餐旅管理系鄭郁潔及環境工程與科學系的林添旺雙雙榮獲證照達人，嘉藥全體師生除了感到與有榮焉外，也為兩位同學能在學習的同時，努力考取專業證照來證明自己的實力，感到敬佩與驕傲。

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該校餐旅系的鄭郁潔自小在耳濡目染下對餐飲產生了極大興趣，手握16張證照，其中5張為乙級證照，高中時期更因準備中式麵食糕漿皮類乙級技術士技能檢定而確認往烘焙專業發展，如願加入烘焙小組後，除了學習到更多技能，也透過準備證照考試來累積證明自己的實力。鄭同學表示，準備證照考試過程中，能很明確地學習每一項餐飲職類該了解的技巧、步驟與流程，進而在練習找出問題，再從錯誤中修正，而非盲目練習，徒勞無益且浪費資源，目前的她則期盼藉由技職之光的榮譽能夠順利考上碩士，增進自己學理的結合，發展所學技能強化自我。

林添旺同學為該校環工系一年級學生，畢業於北港農工機械科的他在高中時即對機械工程相關實作證照有極大興趣與挑戰慾望，受北港農工機械科鄧主任與師長、學長們啟蒙與鼓勵，於進入嘉藥時已考取3張乙級與2張丙級機械相關的勞動部技術士證照，林同學指出，曾經錯失技藝競賽選手訓練的他，決心把握考取機械證照機會，雖然很辛苦，但看到老師們認真教導流下的汗水，他更加珍惜每次練習，期許自己做到最好，終於收穫甜美果實。

嘉藥民生學院院長吳明娟、環境永續學院院長劉瑞美及餐旅系指導教授吳昆崙都親自到場分享鄭郁潔、林添旺兩位技職之光的喜悅與榮耀，環境學院院長劉瑞美表示，嘉藥全體師生對於鄭郁潔、林添旺獲此殊榮，深感與有榮焉，嘉藥設有獎勵制度來激勵學生建構自我實務能力，環工系更建立證照三冠王獎學金制度來鼓勵同學考取專業證照以提升就業競爭力，未來將積極結合技職教育與實務，培養學生專業技術與實作能力，孕育符合產業需求的專業人才，讓每一位嘉藥學生都能實現自我夢想並在專業領域貢獻發光。