弘光科大圖書館五星級大變身　有包廂還有桌遊電競Switch紓壓

▲弘光科大圖書館大改造，設置「五星級」開放式包廂及桌遊室、電競區。（圖／弘光科技大學提供，下同）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

疫情當前，保持社交距離成為不得不為的生活方式，弘光科技大學為讓學生在讀書時也能低接觸、高隱私，將圖書館全新改裝打造：設置獨立包廂式的卡座區，有桌子、插座，還有開放式討論區，添購移動式電視播放簡報，讀書累了還有桌遊室，提供多種桌遊出借，更有多媒體互動體驗區及電競室，學生大讚：「改裝後的圖書館『超五星級』，非常舒適。」

弘光科大圖資長林佩蓉表示，圖書館從去年起開始進行耐震補強及室內裝修工程，為符合師生使用需求，2樓改造後設有開放式討論區、桌遊室、階梯區、多媒體互動體驗室、電競室、講座區、卡座區，3樓則增設藝術廊道、討論區，更設立靜音學習區，專門提供K書使用，於5月31日啟用；2樓更有一面使用近4000本書籍堆砌成的特殊牆面，館方也特別為其舉辦命名活動。

林佩蓉說，圖書館新採多功能空間規劃設計，開放式討論區設置移動式大型電視，讓學生做報告簡報時方便觀看討論；階梯區則能舉辦小型活動；2間桌遊室放置40套以上的桌遊遊戲，讓師生休憩使用；3間多媒體互動體驗室則放置switch電玩，能活動舒展筋骨；講座區設有投影機螢幕，可以辦小型演講；電競室則有5部專業電競電腦，還有專業電競椅；卡座區則是開放式包廂，能提供1到2人使用，而且每個空間皆有獨立插座。

林佩蓉指出，另考量閱讀和學習需求，3樓規劃為靜音學習區，座位不另設獨立插座，避免有人打筆電敲鍵盤，或手機充電時發出聲響；除中文、外文書庫，還設有藝術廊道，增添藝文氣息。

張同學說，改造後的圖書館可安靜地唸書，也能小組討論作業，還有娛樂空間，環境非常舒適，「我在這裡可以待上一整天，尤其卡座區的開放包廂，有專屬的個人空間，能充電、有無線網路，不必人擠人，真的是優質五星級圖書館。」陳同學說，喜歡坐在靠走道的圓桌椅上，慵懶地看書，「在這裡好像是待在連鎖的咖啡廳內，很愜意。」