弘光科大首辦野營派對　高中職生全面體驗酷炫多元學系和社團

▲弘光科大首次在校園辦野營派對，向高中生自我介紹（下同）。（圖／弘光科技大學提供）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

弘光科技大學首次舉辦「弘光野營派對」招生體驗活動，邀請旅行攝影作家Iris、YouTuber SALU、IG網紅周怡蒨及高中職學生參加，體驗DIY甜點先修班、意外求生指南、電競生存戰、無人機燈光秀、舒活香氛SPA操、奢華炙燒晚餐，還提供獨特的文創禮物，參與者紛紛大讚：「這活動超酷！」

本次活動於4月23、24日在弘光校園中的香格里拉廣場舉辦，照片及花絮本周開始在校方粉絲專頁曝光，引起矚目；副校長張聰民表示，希望透過新奇有趣的設計，介紹豐富多元的學校各系及社團，也在帳蓬前、星空下帶領16位受邀者體驗老師教學的熱情專業、與時俱進的學校課程及設備，更是透過野營體驗向高中職學生做自我介紹。

4月23日下午起，陸續由食品科技系老師黃志雄和學生展開DIY甜點先修班、由護理系助理教授李滿梅教實用的CPR，並帶領參觀OSCE臨床技能檢定中心、穿10公斤孕婦體驗服、學抱嬰兒餵奶；接著轉戰到科技感十足的電競館，由多媒體遊戲發展與應用系系主任黃建基介紹國內外戰功彪炳的校隊選手，即將更名為智慧科技應用系的資訊工程系系主任徐永煜，則帶領學生應用設計程式，帶來30台無人機演出，也讓同學跟著學習無人機操作。

回到野營場地後，由化妝品應用系副教授施珮緹帶來教大家做SPA操、舒緩肩頸及頭部；餐旅管理系學生同時準備的炙烤牛肉、烤雞、串燒、西班牙燉飯等晚餐，隨後是熱音社、吉他社、嘻哈社、火舞社、熱舞社接力演出的星光晚會登場，高潮迭起。

作家Iris表示：「每位學生、老師盡情發揮專長，揮灑熱情，重新讓我看到大學場域的精髓及所傳遞的精神。」本身有從事空拍的SALU成員秉鈞說，對無人機燈光秀印象最深刻，同團的大嘴則說，「學生做的晚餐有超越業界的水準。」就讀弘光科大國際溝通英語系的周怡蒨表示自己喜歡美的、好的事物，因而對妝品系印象深刻，高中女生許同學及朋友也大呼：「不曾看過這麼酷的招生活動」，尤其對護理系留下非常深刻的回憶，感謝校方讓他們有機會參與。