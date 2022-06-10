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疫情肥了寵物！去年全台相關銷售438億　飼主變多毛小孩變胖

▲▼弘光科大調查發現，去年全台寵物相關銷售額高達438億元，不但飼主變多，毛小孩也變胖了。（圖／弘光科大提供，下同）

▲▼弘光科大調查發現，去年全台寵物相關銷售額高達438億元，不但飼主變多，毛小孩也變胖了。（圖／弘光科大提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

弘光科技大學動物保健學士學位學程10日舉辦「2022第二屆國際寵物健康與服務研討會」，弘光科大老師侯志遠針對去年疫情衝擊下的影響發現，不但新飼主增多，也因為外出散步的時間變少，毛小孩也變胖了，此外，去年寵物相關稅務行業銷售總額更高達438.8億元，弘光預測寵物相關領域市場逐漸擴大，因此，該學程從111學年度起更名為動物保健系，培育更多人才。

▲▼弘光科大調查發現，去年全台寵物相關銷售額高達438億元，不但飼主變多，毛小孩也變胖了。（圖／弘光科大提供，下同）

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侯志遠以2015年至2021年期間，台北市、台中市、高雄市三都寵物展貓狗飼主的飼養現況、消費行為，進行問卷調查，更針對新冠肺炎疫情蔓延期間做分析研究。

▲▼弘光科大調查發現，去年全台寵物相關銷售額高達438億元，不但飼主變多，毛小孩也變胖了。（圖／弘光科大提供，下同）

他以2018年為基準算起，台灣各地區寵物相關稅務行業銷售額每年皆在成長，全台銷售合計去年成長11%，全年高達438.8億元，銷售金額前3名分別是寵物用品批發、寵物用品零售、寵物飼品零售，3項合計就高達276.9億元。

侯志遠指出，2021年統計分析，19.6%是1年以下的新飼主，多數是在新冠肺炎發生後才養的，有31.5%的飼主與毛小孩互動時間變多了，因為擔心疫情感染，減少帶出去散步時間，所以有18.9%的飼主發現寵物變胖了。

疫情也改變人們生活與消費模式，侯志遠調查去年發現，養貓飼主41%有受到影響，59%不受影響；養狗飼主49%有受到影響，51%不受影響。

研討會還邀請寵物殯葬業者洪紹文分享「台灣伴侶動物殯葬產業現況」，老一輩的人流傳著「死貓吊樹頭，死狗放水流」的思想，現在寵物猶如家中一分子，有骨灰罐、法會、樹葬、花葬等，更有寵物臨終服務師的職業，服務師必須經過專業機構受訓36小時，而且考試合格，藉由臨終儀式協助飼主度過悲傷失落感，是一個很看好的產業。

出席研討會的陳姓學生說，疫情改變原有的生活方式，我們也要跟著變動，在寵物市場急需人才下，聽取業界、學者的分析與建議，更能與業界接軌，，另名張姓學生說，少子化讓更多人選擇養寵物陪伴，寵物也像是家中的一份子，聽了專家說明，讓他對產業有更深入了解。

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