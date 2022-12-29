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多圖／基隆到屏東都來了！　年輕議員力挺吳怡農

▲▼全台年輕市議員力挺吳怡農。（圖／吳怡農辦公室提供）

▲吳怡農今天與全台年輕議員連線成員自拍合影。（圖／吳怡農辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選將在1月8日登場，民進黨候選人吳怡農規劃1月7日「選前之夜」邀請紙風車劇團演出，近期展開密集站路口、向地方請益行程，29日上午由來自9個不同縣市的年輕議員陪同，冒雨站路口呼籲選民出門投票。吳說，謝謝全國各地的年輕議員朋友們給予肯定，還不忘叮嚀機車騎士，今天天氣不好，請大家注意行車安全。

吳怡農今天上午冒著大雨，在同黨立委吳思瑤陪同下，前往海基會前站路口拜票，隨後將轉赴南京東路，與來自全台各中的年輕議員們一同站路口，向民眾請託尋求支持，包括基隆市議員張之豪、台北市議員何孟樺、新北市議員戴瑋姍、桃園市議員許家睿、魏筠、苗栗縣議員曾玟學、台中市議員黃守達、彰化縣議員楊子賢、南投縣議員沈夙崢、屏東縣議員梁育慈等人均與會。

▼來自全台的議員們今天前往台北為吳怡農拉抬聲勢。（圖／吳怡農辦公室提供，下圖同）

▲▼全台年輕市議員力挺吳怡農。（圖／吳怡農辦公室提供）

▲▼全台年輕市議員力挺吳怡農。（圖／吳怡農辦公室提供）

吳怡農稍早接受媒體聯訪時說，將持續邀請好夥伴，包括選區內外的議員們、立委們一起給予加持鼓勵，希望市民朋友們1月8日記得出來投票；至於衛福部前部長陳時中昨天發文力挺吳怡農，未來陳是否將陪同拜票？吳說，非常感謝阿中部長昨天發文力挺，接下來絕對會邀請，越多夥伴越好，甚至是大家所期待的副總統賴清德。

吳怡農坦言，大家知道這場選舉非常艱困、補選時間非常短，要在最短時間內接觸30多萬選民是他的挑戰，非常感謝所有戰友及夥伴，在此時透過社群媒體，甚至是陪他站路口，他都非常感謝。

▼吳怡農稍早在海基會前冒雨站路口，吳思瑤全程相挺。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

▲▼吳怡農 吳思瑤海基會前站路口 蕭赫麟要求辯論（圖／記者宋良義攝）

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