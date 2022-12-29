國安議題「鐵三角」缺一不可？　郭正亮：陳明通會陪蔡英文到2024

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦都因論文抄襲風波而被撤銷學位，其指導教授、國安局長陳明通因而遭到政界藍綠人士質疑擔任國安局長適任性，紛紛要求下台負責。對此，前民進黨立委郭正亮表示，陳明通確實對蔡英文有傷，但他會陪蔡英文做到2024年，因為行政院改組沒有包括國安單位，加上國安議題有鐵三角，換的機率不高。

郭正亮28日於中天節目《綠也掀桌》中指出，國安議題有鐵三角，包括總統府秘書長李大維、國安局長陳明通、國安會秘書長顧立雄，這三位缺一不可，分別負責外交、兩岸、軍情，因為蔡英文不容易找到讓她信任的人，所以他們被換的機率不高。

郭正亮也透露，陳明通當然知道他在論文還有台大議題上會丟分，但每個人都有不同的面，例如蔡英文前陣子還是堅持用行政院長蘇貞昌，就是因為蘇貞昌這個人可以穩住局面。他補充，陳明通確實對蔡英文有傷，但他又不選，他應該會陪蔡英文做到2024年，因為行政院改組沒有包括國安單位，換的機率都不高，更推測總統府副秘書長李俊俋應該會回去。

另針對台北市第三選區立委補選是否會影響內閣改組，郭正亮分析，民進黨立委補選候選人吳怡農若小輸王鴻薇10％以內，蘇貞昌就會續任，內閣將片面改組，包括農委會主委陳吉仲、財政部長蘇建榮、衛福部長薛瑞元等人都會被換掉；但若吳怡農大輸王鴻薇超過15%，郭正亮則斷言，「大輸內閣就全換了。」