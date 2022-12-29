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元旦連假花東開心遊！蘇花路廊駕駛必知　警佈18崗哨疏解車流

▲▼元旦連假期間新城分局針對重要路段，規劃18處交通疏導崗哨，保障民眾順暢的交通路線。（圖／新城警分局提供，下同）

▲元旦連假期間新城分局針對重要路段，規劃18處交通疏導崗哨，保障民眾順暢的交通路線。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

天元旦連續假期計有3天，花蓮縣新城分局針對轄內台9、台8線、台14甲線、七星潭風景區等重要路段，規劃18處交通疏導崗哨，期能在遇有交通事故或堵塞情況時能立即排除，並隨時反映車流狀況，務求給予民眾一個平安順暢的交通路線。

新城分局表示，元旦連續假期交通疏導工作執行時間為12月31日至明年1月2日，為期3天，轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、山月吊橋、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場等地是旅遊熱門景點，每當假期均湧入大量遊客，警方針對上述風景遊憩區及易壅塞路段驟增之車流，彈性交通管理及相關管制措施，也請民眾配合管制，小心駕駛、減速慢行。

▲▼元旦連假期間新城分局針對重要路段，規劃18處交通疏導崗哨，保障民眾順暢的交通路線。（圖／新城警分局提供，下同）

在元旦假期間，為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳-崇德段），因此針對21公噸以上大貨車於12月31日5時至17時禁止雙向通行、1月1日7時至13時禁止雙向通行、1月2日12時至18時禁止雙向通行，希望藉管制方式，紓解尖峰時段車流。

▲▼元旦連假期間新城分局針對重要路段，規劃18處交通疏導崗哨，保障民眾順暢的交通路線。（圖／新城警分局提供，下同）

交通部公路總局也規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），減少停等時間及避免有塞車的情形，有關於實施路段、時段如下:
蘇花改大客車行駛路肩開放時段：
（一）12月31日（星期六）：5時至17時（雙向）
（二）112年1月1日（星期日）：7時至13時(雙向)
（三）112年1月2日（星期一）：12時至18時（雙向）
蘇澳、崇德地區大客車優先道執行時段：
（一）12月31日（星期六）：（視車流調整）-蘇澳南向
（二）112年1月2日（星期一）：視車流調整-崇德北向

新城警分局長林育旺呼籲，欲利用連續假期返鄉出遊、返鄉的民眾，請及早規劃行程路線，避開壅塞時段，並提醒大家切勿有酒駕、闖紅燈、超速、違規超車等違規行為，以免發生危險，希望大家都可以快樂出門，平安回家。
 

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