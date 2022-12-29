元旦連假蘇花路廊交通逾7萬輛　預估1／1南下車流可達1.5萬車次

▲公路總局預估元旦連假蘇花路廊雙向交通將達7萬輛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元旦3天連假期即將到來，公路總局第四區養護工程處表示，本次連假前1日及首日以南下旅遊車流為主，預估南下最大車潮將出現於連假首日的12／31，全日交通量約15,700輛次／日，假期後段則以北返車流為主，預估最後1日則將出現北上車流高峰，全日交通量約14,500輛次／日。

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▲▼公路總局為疏解車潮，協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通。

公路總局第四區養護工程處為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，並呼籲欲往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40~60分鐘。

公路總局提醒用路人，參加跨年或迎曙光等活動切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另出遊時亦請做好防疫措施；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息。

用路人多利用「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。