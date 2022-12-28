元旦連假塞車熱點出爐　里港警公布交管措施

▲里港警方規劃112元旦連假交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



因應跨年活動暨112年元旦連續假期3天，里港警分局將加強轄內國道3號九如交流道 、省道臺3、22、24、27線、屏185線沿山公路及進出各觀光遊樂地區周邊道路壅塞熱點，加強交通管制疏導措施。

里港警分局轄區臺24線通往霧台鄉沿線，景色秀麗，又有聯絡三地門鄉與霧台鄉的谷川大橋，橫跨荖濃溪支流隘寮溪，也是通往霧台鄉哈尤溪溫泉、神山瀑布、谷川部落、巴冷公主部落遺址、小鬼湖等觀光景點的必經道路，每逢假日均吸引許多民眾前往旅遊。

但臺24線路幅狹窄，沿途均設置速限30公里的警示標誌，山上的停車空間也有限，若山上停車位額滿，只得引導遊客下山，改往他處旅遊；為此，里港警分局建議民眾可至水門轉運站搭乘接駁公車前往山區景點，避免因無停車位，敗興而歸。另外臺24線谷川大橋路段有施工情形，現場有交管人員疏導，請欲上山旅遊的車輛小心駕駛，減速慢行。



里港警分局分局長鄭頴聰提醒民眾，欲前往霧台及三地門原鄉地區觀景與品嘗美食的遊客，請提早出門，出遊時請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東好交通APP」即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段，如遇易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進，里港警分局將全面加強前往「霧臺神山社區、山川琉璃吊橋」周遭路段景點及九如交流道匝道入口之交通秩序，以確保連假期間交通順暢。