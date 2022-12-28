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友人曬公司1月行事曆　「狂放18天假」驚呆！一票卻哀號：慘啊

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲原PO朋友1月只要上13天班，甚至更少。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

行政院人事行政總處公布2023年的「政府行政機關辦公日曆表」，可以看到光1月就有2次連假，包括元旦3天和農曆春節10天。就有民眾分享友人公司的排休，算一下1月要上班的日子，竟然不到半個月。不過，見到這張休到爆的班表，許多人卻直嘆，「如果休假=收入減少，我寧可別休太多天」。

有網友在臉書「●【爆廢公社公開版】●」貼出2張照片，「朋友公司的排休！不包括員工排休及無薪假。」可以看到有一張是2023年的行事曆，下方則列出所有連休的日子，一旁也有要補上班的日期，而原本1月7日要補上班，但公告註明「全體排休」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲友人公司公告，1月7日全體排休。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

另外一張則是手寫的「112年（2023年）元月」行事曆，但與政府行事曆相比，紅字就更多了，幾乎每周五、六、日都連放，算下來一共放了18天，要上班的天數只有13天。貼文一出，就有人眼睛都亮了，「公司這麼好的，特休這麼多」、「跟我的一樣，但我還多月底那兩天，休到爆。」還有網友笑呼，「只上了13天！」原PO則回，「可能沒有13天！」言下之意，似乎還會放更多天假。

不過，大票網友卻直嘆，這不一定是好事，「現在外面景氣真的很差，很多公司行號已經在輪流休無薪假一陣子了」、「這樣休在目前，很常見的，有的1月只上9天」、「1月真的看到很多公司班表是這樣……慘字啊」、「如果休假=收入減少，我寧可別休太多天」、「現在外面景氣真的不好，很多跟加工相關行業都在哀號，沒有訂單，老闆也只能讓員工放假了。」

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