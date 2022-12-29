專長專用！義務役也有機會拿狙擊槍　擔當戰場狙擊手任務

▲國防部宣布義務役「專長專用」，擅於打靶的有機會當狙擊手。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文日前拍板自2024年起，義務役改為1年期並將強化訓練內容。國防部29日依《兵役法》規定陳報行政院核定，回復徵集服常備兵現役1年，以滿足防衛作戰兵力需求。國防部副部長柏鴻輝簡報時提到，未來義務役也會「專長專用」，並舉例，若打靶能力出眾，可能會再挑出這些人來參與特殊的狙擊槍訓練，未來守備任務就是狙擊手戰略任務。

國防部副部長柏鴻輝簡報時指出，未來1年期義務役士兵調配到的部隊，如果有新式武器如紅隼飛彈、刺針飛彈甚至無人機等，這些都是未來在訓練上如何提升，用新的模組化訓練，讓訓練成效提高。

柏鴻輝提到，8周和44周的課程，這些訓練裡面可以從駐地、專精、基地、聯合演訓等看到，1年期訓練是一個合格戰力，役男可以有信心地說，接受這些訓練，可以能夠擔負戰場上的任務。尤其武器彈藥數配發上大幅成長，全役期不低於800發。

此外，柏鴻輝特別強調，若有些役男的射擊能力好、例如打靶100發能全數滿靶，將來可能會再挑出這些人來參與特殊的狙擊槍訓練，未來守備任務就是狙擊手戰略任務；也可能視專長，例如訓練過程中發現熟稔無人機操作，未來可以調整到無人機隊。

「在訓練過程中會依照役男的專長程度，做任務屬性的調節。」柏鴻輝強調，這樣才會符合「專長專用」、發揮作戰效果，這是未來在實際工作上來講是很大的挑戰和革新，會精心設計挑選任務人才的標準，進入到核心畫、實戰化的訓練，提高作戰效能。