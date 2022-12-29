義務役調薪、志願役不調？　國防部：升遷制度完善「鼓勵往上爭取」

▲國防部副部長柏鴻輝列席行政院會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文日前拍板自2024年起，義務役改為1年期並強化訓練內容、調整薪資到2萬6307元。由於志願役部分的待遇暫未有調整，也讓義務役、志願役薪俸之間的差距縮小。對此，國防部副部長柏鴻輝說，志願役與義務役薪俸的差距為1萬5到3萬不等，且軍中升遷制度完善，鼓勵志願役同仁積極往上爭取職務，薪資結構自然就會調節。

針對志願役和義務役的薪資結構落差縮小，是否影響到擔任志願役的意願？柏鴻輝舉例，以二兵來說，志願役的人事成本將近4萬，4個月維持1萬2497元，1年期的是2萬6307元。

柏鴻輝說，志願役在半年後會升到一兵，薪資大幅成長2千以上，1年以後可以加入到下士選拔，薪資從將近4萬提高到近4.6萬，1年期的義務役下士為3.2萬左右；少尉的成長幅度更大，志願役少尉薪資約5.6萬，1年期的義務役少尉為4.2萬左右。

柏鴻輝強調，這樣的兵役經費調整，可以看得出來，除了鼓勵志願役同仁在短時間內為了上進，必須考下士、轉軍官，如此他在未來生涯規劃或所得上都會增加，和義務役是完全不同的。

關於薪資結構問題，外界會認為志願役薪資是不是在未來要再調高？柏鴻輝在QA時補充，這樣的薪資結構在現行制度上來講，志願役有志願役加給、專業加給與離外島加給等，在等級上跟義務役就有差別了，約從1萬5到3萬不等。

「整個情況上來講，大家會認為義務役這麼高的薪資結構，那大家都不要擔任志願役了，事實上沒有。」柏鴻輝強調，軍隊中的升遷制度很完善，也鼓勵志願役同仁積極往上爭取職務，薪資結構自然就會調節。這在現行的薪資結構上來講，都能夠平衡志願役或現役軍人的薪資結構。