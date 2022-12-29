未邀新科六都首長列席院會　行政院：未來視議題邀請出席

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新任六都首長25日正式上任，照慣例會列席行政院會，但29日為首次院會卻沒邀請首長列席。對此，行政院發言人羅秉成說，在2年多疫情期間，因為避免群聚，所以這段時間沒有邀請直轄市與地方首長列席，日後若疫情的考量沒了，會視議題邀請首長，且不限於直轄市，如果行政院討論的議題與地方縣市長首長有關，也會加以邀請。

行政院發言人羅秉成說，國家一體，政府只有一個，不分中央或地方，相關政策的推動要互相合作。地方政府不管是直轄市、非直轄市縣市的縣市首長，跟中央的各部會或行政院秘書長乃至相關政務委員，相關政策也好、需要協助困難解決的地方也好，都有完整溝通管道。相關意見反映，行政院、中央部會都會予以注意。

至於新任六都首長上任後仍未列席的狀況，羅秉成說，在2年多疫情期間，因為避免群聚，所以這段時間沒有邀請直轄市與地方首長列席。其實在疫情前，雖然有邀請地方的直轄市首長列席，但直轄市首長公務繁忙，有些人幾乎沒出席過、也有人出席比例低，這是能理解的，因為地方公務繁忙。

羅秉成說，日後如果疫情考慮沒有了，可以視議題邀請首長，也不會限於直轄市，如果行政院討論的議題與地方縣市長首長有關，也會加以邀請。