去過哪國印象最差？台人狂點名「這1國」：不會再去第2次

▲說起印象最差的國家，不少台人點名大陸。（示意圖／資料照）



網搜小組／劉維榛報導

隨著國境解封，大家迫不及待出國放鬆度假。不過有網友發問，大家以前去過哪個國家，旅途竟和想像中的不一樣，「讓你印象最差或幻想破滅？」文章引發炸鍋討論，一票台人秒點名「1國家」，紛紛直言不會再去第二次了。

一名網友在PTT好奇拋問，以過往出國經驗來說，大家是否有敗興而歸的經歷，「哪個國家讓你印象最差或幻想破滅？原因是什麼呢？」

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文章曝光後，一票人秒點名大陸，「北京喇叭真的超恐怖，沒停過...才10分鐘就快崩潰」、「中國，北京廁所沒有門，不會再去第二次」、「中國，連餐廳吃的都容易拉肚子」、「中國，連過海關都是插隊插整團的」、「中國是因為人多，遇到素質差的機率相對大」、「中國，連飯店也是蹲式馬桶！崩潰」、「中國，完全不知道怎麼過馬路，空氣水都很糟糕」。

▲北京塞車難解，網友抱怨光是聽喇叭聲就很崩潰。（圖／路透社）



其他網友也分享慘痛經歷，「印尼，睡醒錢被偷光」、「義大利一言難盡」、「法國巴黎，整個幻想破滅」、「印度，一輩子都不會再踏入」、「韓國，把人關廁所逼你買人蔘，不買還不給走」、「香港，雖然也有不錯的人，但整體不喜歡」、「法國+1，羅浮宮已經過安檢了，還是有廣播要小心扒手，路上也是很髒亂；德國也是路上可以看到丟棄的酒瓶，尤其是車站」、「香港，店員不知在兇幾點的」、「越南，手機直接被搶走」、「台灣人喜歡日本是以觀光客的身份喜歡，你只會看到美好的一面吧，如果在日本長期住下來生活，真的是完全另一回事」。

▼法國小偷猖獗，讓不少網友也幻滅。（示意圖／記者劉維榛攝）



▼有人認為，去日本玩與當地長期生活是兩回事。（示意圖／記者蔡玟君攝）

