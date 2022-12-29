中國「接下來2個月有很高疫情」　台大醫籲：出國前先做1準備

▲醫師建議，要出國民眾建議施打次世代疫苗。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者張乃文／台北報導

中國大陸疫情爆發，仍宣布明年1/8起將大解封，除了各國針對邊境管理，台灣部分也對於從中國大陸入境民眾進行唾液篩檢管理。台大醫院小兒感染科醫師李秉穎則建議，適當防疫還是必要，不過，要出國者也建議要接種次世代，可加強免疫。

李秉穎今（29）早接受資深媒體人周玉蔻專訪提到中國大陸疫情。醫師強調，「接下來1、2個月要注意他們有很高的疫情」，因此適當的防疫還是必要的。他也強調，想要出國者，特別是要前往流行疫區，建議要施打「追加劑」，包括次世代疫苗。

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李秉穎說，雖然變異株不斷出現，死亡率下降、重症率也較低，但是沒有打次世代疫苗得到輕症感染的機會也較高，若是在外面旅行確診了，「行程就泡湯了」，先施打次世代疫苗可加強免疫。

李秉穎點名，最重要的其實是要前往中國大陸洽公的民眾，一旦確診就什麼都不能做，必須關著隔離，因此前往前，會建議施打次世代疫苗。他也說，大家平常心即可，因為變異株不會是大魔王，即便會造成輕症傳播，但T細胞對病毒變異仍有免疫力，不用擔心複製2020年初的慘況，原因是大部分人都有免疫力。

不過，李秉穎提醒，特別要注意的是危險因素者，包括老人家、潛在疾病者，對於重症風險會比一般人高。