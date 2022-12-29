台灣恢復義務役1年制　法媒：釋放訊息為自由抵抗

▲台灣恢復義務役1年制，並調整訓練內容。（圖／記者季相儒攝）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電

總統蔡英文27日宣布義務役恢復為一年，法媒關注台海局勢，以台灣角度分析如何強化軍力以對抗日增的中國威脅。專家指出，台灣動員人民以避戰，這是釋放台灣已準備好抵抗的訊息。

12月25至26日，中國解放軍派出71架次共機擾台，其中47架次逾越海峽中線，引國際關注。法國世界報（Le Monde）、費加洛報（Le Figaro）、法國24（France 24）、法國電視1台（TF1）、LCI等皆加以報導，並於政論節目中討論，從不同角度分析台海緊張局勢。

蔡總統27日宣布將自2024年起，把4個月的義務兵役延長至1年。法國媒體進一步熱議，並將其形容為台灣對「中國威脅」或「中國挑釁」的回應。

法媒大幅引用蔡總統的演講內容，「沒有人要戰爭....但和平不會從天而降」。世界報今天標題寫道「延長兵役至1年，以確保世世代代的自由」，表示中國對台施壓日增，特別是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，台灣無可避免必須強化作戰兵力。

法國策略研究基金會（FRS）副主任戴爾特（Bruno Tertrais）今天接受歐洲第一電台（Europe 1）訪問時指出，「沒人相信中國會在未來數週或數月內攻擊台灣，但它在10年內發生的可能性很高」。

戴爾特認為，中國的演習「是中國不滿的訊號，不特別令人擔心；中共是想對台灣施壓，但目前沒有任何跡象表明中國正在準備對台的大型軍事行動」。

至於台灣的應對，戴爾特分析，「台灣動員人民以避免戰爭發生，這很正常，是為了勸退北京並向中國和美國示意，表示台灣已經準備好抵抗」。

他說：「台灣採取必要措施，調整武器，從烏克蘭經驗中學習並進行準備」。

「民意報」（L’Opinion）今天以「台灣從俄烏戰爭中學習並為最壞做準備」為標題，指出台灣密切觀察烏克蘭的發展與人民的勇氣，好在心態上為中國可能的入侵做準備，也就是重要的「戰鬥意志」。

民意報更在文中引用台灣民意基金會12月製作的民調，顯示近73%的20歲以上受訪者都表示支持將義務役延長至最少1年。但報導也指出，雖然延長兵役能增加戰力，但台灣史上新低的出生率仍將是兵力不足的隱憂。

法國國防軍事新聞網Meta-défense則分析烏克蘭與台灣對抗極權的戰略，指出兩者有三個共同點。第一，烏台皆發展國防工業，烏克蘭倚賴前蘇聯的國防工業基底，台灣則是依靠繁榮經濟與頂尖科技能力。

第二，兩者都成功開發性能佳的裝備，無論是改革舊型武器或研發全新系統；第三，兩者都仍需要依靠西方軍事強權的協助，以裝備最現代化的軍武，達到最好的威嚇效果。

但有一點台灣目前大幅落後烏克蘭，就是兵力與操作上的準備。因此台灣面對中國，「調整兵力」是勢在必行。

民意報更在結語引用蔡總統的話：「只要台灣夠強，就會是全球民主自由的主場，就不會變戰場」。