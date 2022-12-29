　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣恢復義務役1年制　法媒：釋放訊息為自由抵抗

▲▼國軍106年春節加強戰備媒體參訪,陸軍第十軍團機步234旅,特戰小組著陸（圖／記者季相儒攝）

▲台灣恢復義務役1年制，並調整訓練內容。（圖／記者季相儒攝）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電

總統蔡英文27日宣布義務役恢復為一年，法媒關注台海局勢，以台灣角度分析如何強化軍力以對抗日增的中國威脅。專家指出，台灣動員人民以避戰，這是釋放台灣已準備好抵抗的訊息。

12月25至26日，中國解放軍派出71架次共機擾台，其中47架次逾越海峽中線，引國際關注。法國世界報（Le Monde）、費加洛報（Le Figaro）、法國24（France 24）、法國電視1台（TF1）、LCI等皆加以報導，並於政論節目中討論，從不同角度分析台海緊張局勢。

蔡總統27日宣布將自2024年起，把4個月的義務兵役延長至1年。法國媒體進一步熱議，並將其形容為台灣對「中國威脅」或「中國挑釁」的回應。

法媒大幅引用蔡總統的演講內容，「沒有人要戰爭....但和平不會從天而降」。世界報今天標題寫道「延長兵役至1年，以確保世世代代的自由」，表示中國對台施壓日增，特別是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，台灣無可避免必須強化作戰兵力。

法國策略研究基金會（FRS）副主任戴爾特（Bruno Tertrais）今天接受歐洲第一電台（Europe 1）訪問時指出，「沒人相信中國會在未來數週或數月內攻擊台灣，但它在10年內發生的可能性很高」。

戴爾特認為，中國的演習「是中國不滿的訊號，不特別令人擔心；中共是想對台灣施壓，但目前沒有任何跡象表明中國正在準備對台的大型軍事行動」。

至於台灣的應對，戴爾特分析，「台灣動員人民以避免戰爭發生，這很正常，是為了勸退北京並向中國和美國示意，表示台灣已經準備好抵抗」。

他說：「台灣採取必要措施，調整武器，從烏克蘭經驗中學習並進行準備」。

「民意報」（L’Opinion）今天以「台灣從俄烏戰爭中學習並為最壞做準備」為標題，指出台灣密切觀察烏克蘭的發展與人民的勇氣，好在心態上為中國可能的入侵做準備，也就是重要的「戰鬥意志」。

民意報更在文中引用台灣民意基金會12月製作的民調，顯示近73%的20歲以上受訪者都表示支持將義務役延長至最少1年。但報導也指出，雖然延長兵役能增加戰力，但台灣史上新低的出生率仍將是兵力不足的隱憂。

法國國防軍事新聞網Meta-défense則分析烏克蘭與台灣對抗極權的戰略，指出兩者有三個共同點。第一，烏台皆發展國防工業，烏克蘭倚賴前蘇聯的國防工業基底，台灣則是依靠繁榮經濟與頂尖科技能力。

第二，兩者都成功開發性能佳的裝備，無論是改革舊型武器或研發全新系統；第三，兩者都仍需要依靠西方軍事強權的協助，以裝備最現代化的軍武，達到最好的威嚇效果。

但有一點台灣目前大幅落後烏克蘭，就是兵力與操作上的準備。因此台灣面對中國，「調整兵力」是勢在必行。

民意報更在結語引用蔡總統的話：「只要台灣夠強，就會是全球民主自由的主場，就不會變戰場」。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！　7藝人發文內幕曝
快訊／台13線火燒車！　駕駛彈飛急救中
宋逸民「9音檔狂譙黃國倫18分鐘」內容曝！寇乃馨：令人傻眼
「比薩斜塔」700年難解之謎　終於揭曉
大陸解封掀亂象　各國應對管制措施一次看
宋逸民夫妻開教會還賣藥！　大咖女星「2罪狀揭真面目」決裂6年
2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一個班機52％陽性！　義大利下令「自中國入境者」強制篩檢

「比薩斜塔」700年難解之謎　終於揭曉

台灣恢復義務役1年制　法媒：釋放訊息為自由抵抗

俄外長揭莫斯科「終極目標」：我們一點都不急著停戰

明年生效！　加州禁止特斯拉宣傳「自動駕駛」功能

本篤十六世病情惡化　教宗方濟各籲請信徒祈禱集氣

普丁變《魔戒》大反派索倫　送盟國8枚金戒「巧合」遭嘲諷

美同意我增購刺針飛彈　配屬義務役守備旅使用

英國創紀錄以來最熱一年！　今年熱浪侵襲降雨極少

大陸解封掀亂象　各國應對管制措施一次看

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

虎斑貓享受被踢的感覺　每天跑嫩嬰腳下等按摩

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

獨/寇乃馨傷心「被離開」 控宋逸民教會違背初衷 | 20221228 ET午間新聞

一個班機52％陽性！　義大利下令「自中國入境者」強制篩檢

「比薩斜塔」700年難解之謎　終於揭曉

台灣恢復義務役1年制　法媒：釋放訊息為自由抵抗

俄外長揭莫斯科「終極目標」：我們一點都不急著停戰

明年生效！　加州禁止特斯拉宣傳「自動駕駛」功能

本篤十六世病情惡化　教宗方濟各籲請信徒祈禱集氣

普丁變《魔戒》大反派索倫　送盟國8枚金戒「巧合」遭嘲諷

美同意我增購刺針飛彈　配屬義務役守備旅使用

英國創紀錄以來最熱一年！　今年熱浪侵襲降雨極少

大陸解封掀亂象　各國應對管制措施一次看

遇警違規露餡 　永康警鷹眼攔查起獲毒咖啡包

逼小五女童摩鐵洗鴛鴦浴　他瞎扯遭仙人跳！下場曝光

內馬爾世界盃後首戰　假摔領紅牌難堪退場

台積電下跌7元至444、再破巴菲特防線　台股跌逾120點摜破14100

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字！真相讓作家感動

王世堅力挺「投給習近平看」　吳怡農：展現全民保護家園意志

快訊／台東霧鹿林道翻車！2人無心跳…還有1人受困車內搶救中

乳搖女神真的脫光了！　丈夫「伸1根手指幫遮」激辣畫面震撼90萬人

民進黨公布千字檢討報告　陳亭妃沉思一夜：那請問2024呢？

「樂埔薈所」進駐愛國東路台北刑務所官舍　2023年2月開幕

公車撞一家三口母子雙亡 事發路口緊鄰醫院救不回

國際熱門新聞

加班偷看A片！日公務員爽領「6.2萬加班費」

美宣布1月5日起：中國入境旅客須出示陰性證明

水牛城暴風雪　22歲女受困車裡18小時死亡

大陸解封掀亂象　各國應對管制措施一次看

「比薩斜塔」700年難解之謎　終於揭曉

陸大媽違規帶肉乾入境　在日機場大吼狂鬧

母子檔3人同時落軌亡！　乘客目睹撞擊瞬間

日對中港航班只開4機場　香港要求取消

女拳手胸罩挖空太性感　對手「穿這樣來」眼神死

北韓傳暫時禁止「中國公民」入境

經濟衰退憂慮不散　美股收黑365點

普丁變《魔戒》大反派索倫　送盟國8枚金戒遭諷

她賭場玩撲克「只押150元贏走5千萬」爽爆

熱火隊主場驚見「活皮卡丘」　球評驚呆

更多熱門

相關新聞

找美軍設計當兵1年訓練　他：免得一直有人嘴台灣

找美軍設計當兵1年訓練　他：免得一直有人嘴台灣

總統蔡英文宣布恢復為一年期的義務役，對此，精神科醫師潘建志表示，全世界最會打仗、最現代化的就是美軍，台灣應該邀請美軍的菁英教官，來台灣協助設計一年義務役的訓練內容，免得一直有人嘴炮台灣軍力不行。

美同意我增購刺針飛彈　配屬義務役守備旅

美同意我增購刺針飛彈　配屬義務役守備旅

管制中國遊客入境　各國措施一次看

管制中國遊客入境　各國措施一次看

義務役恢復1年！黃士修：連當炮灰都沒資格

義務役恢復1年！黃士修：連當炮灰都沒資格

學生寫作能力「雪崩式崩壞」　30年教師感嘆

學生寫作能力「雪崩式崩壞」　30年教師感嘆

關鍵字：

台灣義務役法國

讀者迴響

熱門新聞

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

男星出車禍「沒外傷卻站不起來」！一聽醫生宣判哭了：半年無法跳舞

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

朱芯儀被「家長群組」逼走！兒轉學

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

幼兒園老師熱舞「抖動19秒」　媽媽們怒了

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

朋友賣房改租屋狂讚「享受」　他看完驚呆了

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

少吹牛了！泌尿醫親揭「GG長度」正確量法

更多

最夯影音

更多
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面