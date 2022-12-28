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高嘉瑜喊內閣改組「團進團出」院長也要換　批部分官員態度傲慢

▲▼高嘉瑜赴黃暐瀚所主持的《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜赴黃暐瀚所主持的《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉民進黨大敗，希望內閣改組的聲音不斷。對此，民進黨立委高嘉瑜28日赴媒體人黃暐瀚主持的《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》受訪時指出，她很早就說過應該要「團進團出」，如果內閣閣員要改組，院長也要一起換。

高嘉瑜指出，應該要「團進團出」的原因有兩個，第一，是因為人民有期待；第二，她認為，現在的執政官員，有部分官員在答詢時，或是對於一些民意代表的態度，都散發出一種傲慢的感覺，讓民眾覺得官員們無法「與民同感，苦民所苦」。她舉例，她在質詢高房價、高公設的議題，都是站在人民角度最急切希望政府推動的事，但像內政部代理部長花敬群或過去的那些部長，他們的態度都似刺蝟般，都用「你只代表少部分意見」、「這是委員個人的錯覺」等理由去搪塞。

對此，黃暐瀚也提出疑問，「明明你是執政黨立委，為什麼他們還會嗆你？」，更提到「花敬群好像嗆你嗆習慣了，你們有過節嗎？」，高嘉瑜表示，她也覺得很奇怪，她認為其他委員質詢時，對方態度也沒這麼嗆，好像「嗆高嘉瑜就是一個正義」，她指出，可能是因為對年輕的立委，官員比較容易用輕蔑或攻擊性的態度應對，但她其實只是真實的反應民意，希望政府拿出負責任的態度解決問題。

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高嘉瑜內閣改組

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