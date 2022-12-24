蔡、蘇最新施政民調出爐！吳子嘉預言：他不下車不行了

▲吳子嘉公布了蔡英文、蘇貞昌的最新民調。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

《美麗島電子報》12月國政民調數據出爐，董事長吳子嘉表示，總統蔡英文的正面評價與上期相比，少了6.4個百分點、負面評價則多了6.3個百分點，施政滿意度也少了7.6％，行政院長蘇貞昌的施政滿意度也持續下滑，現在已經日暮途窮，蘇貞昌到了「最後一站」，不下車不行了。

吳子嘉在網路節目《董事長開講》公布12月民調結果，總統蔡英文的信任度正向評價為40.5％，與上一期相比下降了6.4個百分點，負向評價則是53.9％，與上一期相比上升了6.3個百分點。

至於施政滿意度的部分，總統蔡英文的滿意度為38.9％，與上一期相比下降了7.6個百分點，不滿意度則是58.2％，與上一期相比上升了9.1個百分點。行政院長蘇貞昌的施政滿意度正向評價則是34.7％，與上一期相比下降了4.8個百分點，負向評價則是59.8％，與上一期相比上升了8.3個百分點。

▲吳子嘉分析，從日本的內閣制來看，蘇貞昌的滿意度已低於「執政死亡線」，內閣一定要改組。（資料照／記者林敬旻攝）



對於這一期的民調，吳子嘉分析，蘇貞昌的滿意度已低於35％，若以日本內閣制來看，首相的滿意度若低於35％，就會觸碰到「執政死亡線」，內閣一定要改組，而他在做這份議題時也有聽到風聲，蘇貞昌即將離開內閣。

而若內閣改組，最適合擔任行政院長的人選，則由前副總統陳建仁拿下，有33.2％的人認為陳建仁適合擔任閣揆，比第二名的林佳龍高出了約15.7％。因此，吳子嘉表示，若沒有意外的話，陳建仁接行政院長的可能性比較大。

對此，則有觀眾好奇提問，蔡英文是否真的敢將蘇貞昌換掉。吳子嘉則回應，這已經有定論、不換不行了，蘇貞昌已經「日暮途窮」，到了最後一站，不下車不行了。

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