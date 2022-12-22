王浩宇評張善政內閣：意外地好　讚「酬庸少、專業多」有80分以上

▲王浩宇評論張善政小內閣「意外地好」。（圖／翻攝自王浩宇FB）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨桃園市長當選人張善政19日公布未來桃園市政府小內閣名單，張善政強調，桃園市政府用人唯才，此次小內閣從業界、各級政府大力延攬優秀人才，局處首長在各領域皆是一時之選。對此，前桃園市議員王浩宇22日也在臉書發表對這波人事安排的看法，表示「意外地好」，整體而言可以給80分以上。

王浩宇表示，終於有時間研究張善政小內閣，他評論，「酬庸少、專業多，整體而言可以給80分以上」，可以說是「意外地好」。他提到，前桃園縣長吳志揚和前高雄市長韓國瑜的影子比想像中少，前立委陳學聖及孫大千也沒有入列，內閣名單中用了很多桃園在地學者，很多都是他很欣賞的前輩，但他強調，「當然也有幾個，我覺得不適任」。

王浩宇指出，議員落選酬庸，這是現任桃園市長鄭文燦也有做過的，他舉例，桃園市議員林昭賢出任客家事務局長，至少林昭賢曾經做為同事，是個專業的好議員，其他部分都是中規中矩。他分析，看起來，張善政沒有接受太多的酬庸介紹，而是有專業選才的自由，他贊同表示「我覺得可以給機會」。

此外，王浩宇也提到，民進黨這次在桃園好不容易席次增加，也該好好監督、從預算到執行嚴厲把關，畢竟鄭文燦的好成績，未來四年能否延續真的非常重要。他最後打趣說道，「這部分就讓新任議員去努力，我就好好賣襪」。