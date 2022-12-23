台東縣政府小內閣微幅調整　饒慶鈴公布主管異動名單

▲台東縣政府今公布主管異動名單。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴23日公布縣府一級主管名單，文化處長顏志光、交通及觀光發展處長余明勳分別因生涯規劃退休、卸任，文化處長一職將商調國立台灣史前文化博物館組長李吉崇接任，交觀處長將對外公開徵才，徵才期間由參議江慧卿代理，其餘一級局處長則予以續任。

饒慶鈴指出，現任局處主管以續任為優先考量，部分主管因健康及生涯規劃等因素出缺，她均予以尊重與祝福，並對部分遺缺進行調整。

新任文化處長李吉崇是文化大學中美關係研究所碩士，深耕台東文化工作26年，中央地方機關歷練完整，曾任鄉鎮公所課員、台東縣府文化局組長及科長、文化部台東生活美學館秘書及館長，現任史前文化博物館組長職務，對於台東藝文環境十分熟悉，歷任各項工作推展也著具成效。

即將退休的顏處長，歷任縣府原民處長、參議、民政及文化處長，饒慶鈴特別肯定其對縣政的貢獻，同時對交觀處長余明勳10年來為台東的付出，再次表達感謝，並祝福他們卸任後生活一切順遂愉快。此外，饒慶鈴表示，交觀處長一職將對外公告徵才，歡迎對台東觀光事務懷抱熱誠之有志者加入團隊。

為增加職務歷練，這波人事異動在局處副主管亦有調整，民政處副處長歐斐君與社會處副處長高忠雲職務對調；稅務局副局長廖俊智調任縣府秘書，遺缺由該局秘書鄭春祝陞任；原住民族行政處副處長霓卡調任祕書，遺缺遷調地政處副處長鄭博陽，其遺缺遷調交觀處副處長王國政擔任。