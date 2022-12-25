高嘉瑜燒聲飆聖誕歌　吳怡農：我們趕快拜票啦

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數14天，民進黨候選人吳怡農25日上午由立委高嘉瑜陪同赴大直市場掃街，高還開玩笑說，雖然今天有點「燒聲」，仍盼以歌聲陪伴大家度過聖誕節，當場哼唱「We Wish You a Merry Christmas」聖誕歌曲。吳說，唱得很棒，完全聽不出來有燒聲。高說，不然吳唱一首英文聖誕歌？吳笑說，「我們趕快拜票啦！」

▲高嘉瑜今天陪吳怡農掃街拜票。（圖／吳怡農辦公室提供，下圖同）

吳怡農表示，非常謝謝高嘉瑜的加持，今天來市場向鄰居朋友們說聖誕快樂，並稱讚高的穿著十分應景，拜託民眾1月8日出來投票，支持正向乾淨的選舉。

吳怡農預告，今天下午「與怡農有約—頭家來發問」兩個小時的活動中，民眾有任何問題都會回答，沒有先喬好問題，民眾關心國家安全、台北市競爭力、就業機會非常關心，也對於國際化、下一代有沒有辦法跟上國際潮流很關心，他過去幾周一一報告政見，提出松山機場遷建、兵役制度改革等，都是具體的政見。

高嘉瑜補充，大直與自己選區內湖是共同生活圈，有很多共同朋友，吳怡農一直深耕基層，松山是他長大的地方，大直是他生活的地方，長期以來都在這裡跟大家住在一起，非常了解這邊民眾的需要，提出很多政見都是在地民眾想要看到的，一個在地深耕的年輕人，值得大家支持跟信賴，希望兩人一起合作，讓未來內湖、北松山生活圈共好共榮。

高嘉瑜強調，吳怡農提出松機遷建，對於解決內湖交通問題有非常大的幫助，也是長期以來對地方發展的期待，是一個非常值得關切、深入討論的議題，相信若有持續主張和論述，會有越來越多人一起支持，呼籲年輕人一起站出來支持有理想、對國家安全及地方發展有想法的吳怡農。