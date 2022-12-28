蔡英文不接受媒體聯訪745天　藍委開嗆：造勢怎麼不怕疫情？

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文不接受媒體聯訪745天　鄭麗文開嗆：造勢怎麼不怕疫情？

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇 中選會主委李進勇 防疫指揮官王必勝 鄭麗文 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文27日召開國安高層會議，拍板義務役役期延長到1年。會中蔡英文稱減少開記者會及接受媒體訪問的最主要原因為疫情，國民黨立委鄭麗文28日質疑，若是因為疫情管控限制了傳統的問答方式，難道蔡英文造勢不怕疫情嗎？指揮中心每天開記者會不就傳統問答嗎？

鄭麗文今日透過臉書發文表示，蔡英文為了兵役政策役期延長拍板定案，連續745天對人民不讀不回後終於出現接受媒體聯訪，記者會中除了公布民國94年次以後出生的役男都要當一年的兵，還稱「只要台灣夠強就不會變戰場，青年就不用上戰場」，這不禁令她懷疑，「若只光靠軍事，台灣就能變強嗎？」

鄭麗文痛批，要不是蔡英文上任後把兩岸局勢搞得如此緊張，年輕人怎麼可能隨時都要準備要上戰場，民進黨從前總統陳水扁任內便開始有募兵制想法，但蔡英文卻在2015年於臉書上譴責全募兵制政策跳票；2018年更不顧美方「示警」改成全募兵制，狠酸「一個任期改一次徵募制度，真的也是創世界紀錄了！蔡英文不僅跨時空打臉自己，甚至還將役期從4個月延長至1年。」

對於義務役役期延長政策，鄭麗文痛批，蔡英文在記者會中稱「兵役延長是無比困難的決定，這是身為總統無可迴避的責任」，但卻從未說明困難的決定到底在哪裡，況且俄烏戰爭、通膨低薪、論文抄襲、黑金、房價、治安槍擊、人蛇詐騙等議題，蔡英文都沒有出面說明，迴避得徹底，質疑「現在國家整體安全到底出現了什麼重大的變化，需要將兵役延長至1年？」，呼籲民進黨出面說清楚。

至於蔡英文稱因為疫情緣故，時隔745天後才接受媒體聯訪，鄭麗文開嗆，蔡英文做功課為何需要745天？在這745天之中蔡英文到底準備了什麼？若是因為疫情管控限制了傳統的問答方式，難道蔡英文造勢不怕疫情嗎？指揮中心每天開記者會不就傳統問答嗎？

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