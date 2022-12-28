梅西率阿根廷隊入住大學宿舍！　校方宣布：房間將「改成博物館」

▲卡達大學宣布梅西所住的房間將改成迷你博物館。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

足球天王梅西（Lionel Messi）率領阿根廷國家隊在卡達世界盃奪冠，而卡達大學近日宣布，梅西當時所住的房間，將被改造成「迷你博物館」，讓粉絲可以隨時來參觀。

阿根廷國家隊抵達卡達後，並沒有選擇入住當地的豪華飯店，而是選擇住在卡達大學的學生宿舍，而在阿根廷奪冠後，卡達大學也宣布，梅西所住的B201房間，將不再開放入住，且會改造成一個迷你博物館，讓慕名而來的球迷可以參觀。

據了解，阿根廷選擇入住卡達大學的原因是，他們的球員希望在賽事期間享用美味的阿根廷烤肉「阿薩多」（asado），所以直接從阿根廷空運2634.7公斤的牛肉到卡達，而廚師也可直接在校園內按照傳統方式烹調牛肉。