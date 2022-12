梅西率阿根廷隊入住大學宿舍！　校方宣布：房間將「改成博物館」

▲卡達大學宣布梅西所住的房間將改成迷你博物館。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

足球天王梅西(Lionel Messi)率領阿根廷國家隊在卡達世界盃奪冠,而卡達大學近日宣布,梅西當時所住的房間,將被改造成「迷你博物館」,讓粉絲可以隨時來參觀。

阿根廷國家隊抵達卡達後,並沒有選擇入住當地的豪華飯店,而是選擇住在卡達大學的學生宿舍,而在阿根廷奪冠後,卡達大學也宣布,梅西所住的B201房間,將不再開放入住,且會改造成一個迷你博物館,讓慕名而來的球迷可以參觀。

據了解,阿根廷選擇入住卡達大學的原因是,他們的球員希望在賽事期間享用美味的阿根廷烤肉「阿薩多」(asado),所以直接從阿根廷空運2634.7公斤的牛肉到卡達,而廚師也可直接在校園內按照傳統方式烹調牛肉。

WATCH: #BNNQatar Reports@QatarUniversity has decided to build a museum within the walls of the student campus room where #Argentina's captain, Lionel #Messi stayed during the #FIFAWorldCup in #Qatar2022.