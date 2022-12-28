票投民進黨青年上戰場？　鄭文燦控在野負面操作：民眾認知被混淆

▲桃園市前市長鄭文燦回應媒體提問。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對民進黨是否將調整「抗中保台」論述，民進黨代理黨主席陳其邁28日表示，九合一選舉過程中，在野黨操作「票投民進黨，青年上戰場」，不過，他認為確保台灣安全是重要工作；檢討小組召集人鄭文燦也說，「抗中保台」被負面操作，民進黨很坦然，這些操作造成民眾認知的混淆。

民進黨中常會今天進行「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告，由鄭文燦代表提出檢討報告，陳其邁、鄭文燦、代理秘書長林鶴明、副秘書長林飛帆會後共同舉行記者會，說明檢討報告內容，並答覆媒體提問。

媒體會中詢問，檢討報告並沒有明確看到「抗中保台」這張牌對日後的選戰是否仍可奏效，還是會調整這個論述？陳其邁反問，應該在檢討報告中有吧？在檢討報告裡面有特別提到。不過，媒體說明開記者會尚未看到檢討報告的文字內容。

陳其邁說，檢討報告中有特別提到這個部分，因為在選舉的過程，大家都知道在野黨操作「票投民進黨，青年上戰場」，他想，和平保台，確保台灣的安全是非常重要的工作，相信要維持台海和平穩定，才能確保在整個國家持續繁榮發展。

陳其邁補充，兵役檢討當然是國防改革的一部分，昨天總統蔡英文特別開記者會說明，相信這當然是選舉的一個議題，蔡英文昨天選擇不迴避、正面對決的態度，他想，未來立法院相關議案的審查，各政黨也應該拿出態度，來說明如何能夠讓台灣在面對中國威脅的時候，如何能夠持續確保台灣的繁榮發展和台海的和平穩定，這個是未來不管民進黨、國民黨、總統候選人都必須嚴肅面對的課題。

鄭文燦也說，「抗中保台」被負面標籤操作，成為兩岸的戰爭牌以及恐懼牌，放大所謂「票投民進黨，青年上戰場」這樣的說法，造成許多社群媒體的確以俄烏戰爭跟兩岸聯結，檢討報告中也做了一些說明，不過，選前和選後支持兵役延長獲得7成左右民意支持，民進黨認為，國家安全的議題不該被扭曲為選舉的操作，畢竟保護台灣、增強國防是一切和平的籌碼，也是台灣人生存的基礎，民進黨對這些問題很坦然，是因為這樣的操作，造成民眾認知的混淆。