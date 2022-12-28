「台美日釋出一訊息」　蔡英文：區域現狀不容武力片面來改變

▲總統蔡英文接見日本自民黨參議院幹事長世耕弘成訪問團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日接見日本自民黨參議院幹事長世耕弘成訪問團時表示，日本公布國防三文件，承諾大幅度增加國防預算及提升日本防衛能力，美國也簽署了《國防授權法》，在在明確釋出一個訊息，就是此區域的現狀不容許武力、片面來改變，以及相關國家都在努力提升嚇阻的能力。

蔡英文說，今天日本自民黨參議院幹事長世耕弘成率團來到總統府，訪團的12位參議員都是安倍前首相的堅實夥伴，也是長年支持台灣的重要友人，此次來訪再次展現台日堅實的友誼關係。

蔡英文表示，台灣非常感謝安倍晉三前首相，對台日關係的貢獻。她說，藉這個機會，特別感謝訪團議員朋友，對台灣的重視和支持，因為台日共同的努力，讓雙方的夥伴關係更緊密，形成更深的「絆」，也就是日文中的「きずな」。

蔡英文表示，現在台灣邊境解封已經滿2個月，台日的觀光交流逐步恢復中。她表示，除了再次感謝日本對台灣防疫的協助，我們也期盼，在經貿、安全等領域，台日能夠持續深化交流。

蔡英文指出，目前台灣正積極爭取加入CPTPP，希望來訪的議員朋友，給台灣最大的支持，讓台灣和日本等區域夥伴，一起努力實現「自由開放印度太平洋」的願景。

蔡英文說，台灣和日本面對共同的區域挑戰，日本近來修訂公布國防三文件，將大幅提升防衛能力，展現維護區域和平穩定的決心，昨天台灣提出了「強化全民國防兵力結構調整規劃」，其中將恢復一年期的義務役，並強化訓練內容。

蔡英文表示，世耕參議員提到，日本公布國防三文件，承諾大幅度增加國防預算及提升日本防衛能力，美國也簽署了《國防授權法》，在在明確釋出一個訊息，就是此區域的現狀不容許武力、片面來改變，以及相關國家都在努力提升嚇阻的能力。

蔡英文強調，未來台灣將跟日本、美國、歐盟等理念相近國家，持續緊密合作，共同維護區域的和平穩定，以及創造繁榮發展，期盼新的一年，台日一起促成更多的合作，讓台日友好關係不斷深化。