聖誕趴撿屍醉女卻不舉　警查訪...他拿女子內褲應門慘了

▲陳姓男子去年聖誕夜參加生日派對，見素不相識女子醉倒，假意扶持上小黃卻到摩鐵欲撿屍性侵，但小黃運將直覺有異報警。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年聖誕夜參加友人之生日派對，翌日凌晨見派對上素不相識女子醉倒欲搭小黃離去，陳男假意是其友人共乘小黃，指示運將開車至摩鐵，陳男扶持女子進入摩鐵後隨即脫去其衣褲欲性侵，緊要關頭時卻因不舉而未遂，小黃運將質疑有異報警處理，警方趕抵敲門時陳男手持女子內褲應門，當場被查獲犯行送辦；桃園地院審理時，陳男坦承犯行不諱，後與女子達成賠償和解，法官審結依乘機性交未遂罪，判處有期徒刑1年6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

檢警調查，19歲的陳姓男子去年聖誕夜參加友人生日派對，女子則因共同友人也到場，翌日清晨5時許，女子因酒醉且無意識欲搭小黃離去，陳男認為有機可乘，趁小黃到場時佯稱是女子友人共乘，但上車後卻指示運將至大園區某摩鐵，女子上車未久即醉倒。

陳男帶女子進入摩鐵房間後，將不勝酒力昏睡女子躺在床上，徒手脫去女子衣褲，撫摸其下體後欲性侵，但緊要關頭卻因酒精作祟無法勃起未遂。此時因小黃運將質疑有異打電話報警處理，大園警方到場敲門查訪，陳男不及反應，手持女子內褲應門，被員警當場查獲犯行送辦，桃檢檢察官複訊後依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，陳男坦承犯行不諱，受害女子也指控陳男犯行，小黃運將也指證歷歷，警方則提供自願受搜索同意書、大園分局搜索、扣押筆錄、職務報告與現場照片、陳男自白書等佐證，法官認為與事實相符，應堪採信。

法官認為，被告利用女子酒醉不能抗拒情形，基於對女子為性交之犯意，惟因不能勃起而未遂，被告所為係犯刑法第225條第3項、第1項之乘機性交未遂罪。被告撫摸女子下體而有著手乘機性交之犯行，惟未得逞，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項按既遂犯之刑減輕其刑。

法官審酌，被告因酒後失慮，見女子酒醉不能反抗，未克制一己私慾，乘機對女子性交而未遂，未能尊重其性自主決定權，影響女子身心健康與人格健全發展；惟念被告年紀甚輕，因一時失慮致犯本案之罪，犯後自始坦承犯行且承認錯誤，尚有悔改之心，並獲得女子諒解達成和解，已賠償12萬元，另有和解書等足認確有付出努力，彌補女子損害誠意，被告除本案犯行外，並無其他犯罪前科，審結犯乘機性交未遂罪，處有期徒刑1年6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，應於緩刑期間內接受桃園地檢署舉辦法治教育1場次，本案還可上訴。

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