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桃園男5萬賣帳戶！遭詐團色誘圍毆1hr「丟公園慘死」　4煞下場曝

▲桃園市23歲陳姓男子今年10月5日清晨被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁，葬儀社人員協助送往殯儀館。（資料照／熱心民眾提供）

▲桃園市23歲陳姓男子今年10月5日清晨被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁，葬儀社人員協助送往殯儀館。（資料照／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年10月間被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁草地，檢警循線查出王女、梁男、施男與羅男等3男1女涉案，檢警查出，陳疑似將個人銀行帳戶以5萬元代價賣給詐騙集團，雙方後來疑似為帳戶起爭執，王女透過IG約出陳男後，其餘共犯再將陳強押至平鎮、大園等地，以球棒圍毆至奄奄一息，再將陳丟棄溫州公園後逃離，陳男則因顱內出血等傷勢慘死。桃檢調查後依傷害致死罪將4人起訴。

檢警調查，死者是23歲的陳姓男子，今年10月6日清晨被早起運動民眾發現，倒臥在溫州公園籃球場旁草地，警方與消防人員到場確認已死亡，警方根據目擊者指證，調閱現場周邊監視畫面，循線查獲22歲的王姓女子、26歲的梁姓男子、19歲的施姓男子與22歲羅姓男子等3男1女到案。警方偵訊時，4人均否認毆打，辯稱只是幫忙載運陳男回到溫州公園取機車，沒想到會意外死亡，並推稱是在逃另一名男子涉案；陳男家屬則質疑死因應與詐團有關。

檢方調查後認定，10月4日晚間8時許，王女透過IG與陳男聯繫，聲稱心情不好，約陳男到其住處聊天，陳男不疑有他隨即騎車赴約，王女再聯繫梁男到場，梁男私下再邀集施姓男子等多人開車抵達溫州公園，陳男到王女住處後，2人曾共同吸食安非他命。

▲桃園市23歲陳姓男子命案，桃園警方陸續查獲王女等4名關係人到案說明。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市23歲陳姓男子命案，桃園警方陸續查獲王女等4名關係人到案說明。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王女邀陳男到溫州公園散心時，被梁男等人強押上車至大園區某地，因陳男身體魁梧，梁男隨後又連繫林姓少年、綽號「小齊」、「阿南」等多人再將陳男押至平鎮區某洗車場，隨後以鋁棒、木棍或徒手對陳男輪流毆打施暴，時間長達1小時，事後，梁男、羅男與綽號「黑人」等人警告陳男不得報警，眾人見陳男全身多處傷痕累累，沒有將他送醫急救，反而把他載回溫州公園棄置隨即逃離，導致陳男因顱內出血、橫紋肌溶解與皮下組織大量出血等原因導致死亡。

王女等4人複訊時均否認涉案，但檢察官查出，王女等人僅因以5萬元收購陳男帳戶從事詐騙，就將死者施暴毆打，死者生命垂危之際僅棄置在公園後逕自離去，終致導致被害人不治身亡，複訊期間飾詞狡辯且避重就輕，態度極為不佳，檢方偵結依傷害致死罪嫌將王女等人提起公訴，其中王女、梁男等人則建請法院從重量刑。

據指出，陳男與詐騙集團疑似因為帳戶問題起爭執，陳認為當初說好每月5萬元代價提供帳戶，但詐團卻認為是一次性5萬元收購帳戶，雙方認知有差距，陳男揚言要退出並收回帳戶，詐團擔心被檢警查獲，因此由王女出面假意邀約陳男聊天，卻趁機控制體型魁梧的陳男，找來十餘人輪流持鋁棒、木棍等圍毆施虐，原本只是想教訓陳男，沒想到最後卻鬧出人命。

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