與少女交往兩度「不戴套」嘿咻...害染性病　色男未獲原諒下場曝

▲桃園市林姓男子去年與未滿15歲少女兩度發生親密關係，少女下體出現黃綠色不明液體擔心染上性病就醫遭醫院通報警方。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子透過網路交友軟體與少女成為男女朋友，去年1月間兩度與少女在住處、電影館發生親密關係，事後少女發現下體出現黃綠色不明液體，懷疑染上性病求醫治療，醫院通報警方處理時，家人怒而提告。法官認為，林男為逞性慾與少女發生性行為，過程均未戴套，對少女身體戕害甚大，且未獲得少女原諒，依兩個對十四歲以上未滿十六歲女子性交罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑5月，全案還可上訴。

檢警調查，21歲的林姓男子透過交友軟體與未滿15歲少女交往後成為男女朋友關係，去年1月8日當天先後在某電影館與林男住處，在未違反少女意願下，兩度與少女發生親密關係，少女後來發現下體出現黃綠色液體，懷疑染上性病而就醫，醫院通報桃園市警局婦幼隊，再循線通知林男到案說明，少女家人獲悉後怒而提告。

桃園地院法官審酌，林對被害少女2次發生性行為，且過程並未戴套，對少女身體戕害甚大，但被告雖想與少女和解，但因少女未到庭，所以未能得到其原諒，依兩個對十四歲以上未滿十六歲女子性交罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑5月，全案還可上訴。

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