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社會 社會焦點 保障人權

扯！桃園男右手受傷竟兩度行竊　辯「來修水電」穿幫

▲桃園市張姓男子昨（26）日上午先後竊取送貨員手機與香菸，隨後潛入女子住處被發現，辯稱是修水電的，偷走價值約1萬元飾品，警方1小時內循線查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張姓男子26日上午先後竊取送貨員手機與香菸，隨後潛入女子住處被發現，辯稱是修水電的，偷走價值約1萬元飾品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區昨（26）日上午先後發生2起竊盜案，包括送貨司機在送貨時被偷走手機與香菸；女子返家時發現陌生男子出現住處，對方辯稱是修水電工人，經查看時發現家中價值上萬元飾品不翼而飛，趕緊報警處理；桃園警方調閱現場監視畫面發現竊賊都穿同樣黑色外套，經循線追查在1小時內迅速查獲張姓男子到案，張男右手受傷仍然下手行竊，當場起出竊取飾品與手機等證物，全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市張姓男子昨（26）日上午連續行竊，警方調閱監視畫面發現竊取送貨員車內手機與香菸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張姓男子連續行竊，警方調閱監視畫面發現竊取送貨員車內手機與香菸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，昨天中午12時許，一名送貨員在桃園區慈文路某超商前送貨，32歲的張姓男子閒晃時，發現送貨員忙著搬運貨物至超商內，趁其不注意空檔偷開車門，竊取駕駛座上價值2萬元手機與一包香菸後離去，警方接獲送貨員報案後調閱監視畫面追查。

▲桃園市張姓男子昨（26）日上午連續行竊，警方起出存摺與飾品等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子昨（26）日上午連續行竊，警方起出存摺與飾品等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

下午1時許，1名女子報案指稱，剛回到租屋處發現家中有一陌生男子，自稱是水電工來修水電，她打電話詢問房東時男子拔腿逃逸，女子清查租屋處發現男子由氣窗潛入屋內，竊取價值約1萬元手飾等飾品，警方調閱監視畫面發現竊嫌都穿相同黑色外套，確認是同一男子所為，動員警網在女子租屋處周邊巷巡邏圍捕，果然在1小時內即將涉案張姓男子逮捕到案，當場起出失竊手機、香菸與女子飾品等贓物。員警詢問張男，右手包上繃帶竟然還下手行竊，張男則啞口無言，警方偵訊後依竊盜罪嫌將張男移送桃檢偵辦。

桃園警方呼籲，年關將近應謹防宵小入侵，離家前應將門窗關好避免宵小侵入行竊，遇有可疑人事物立即撥打110報案，鄰里發揮守望相助精神，共同維護居家生命財產安全。

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