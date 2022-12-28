已展10分店！再睡5分鐘「隔壁就是50嵐」超大膽　內行曝雷同點

▲手搖飲店超競爭，但50嵐總能屹立不搖。（圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

50嵐因為品質穩定，幾乎穩坐手搖飲料冠軍。近日一名新北網友驚呼，發現50嵐隔壁有勁敵開幕比拚，原來就是YouTuber滴妹（都冠伶）自創的「再睡5分鐘」。對此，原PO也好奇拋問，該條路上手搖飲很競爭，「再睡5分鐘推喝什麼？」事實上，滴妹已擁有第10間分店，與50嵐有個雷同點，就是有認真顧品質。

一名網友在PTT以「滴妹的再睡5分鐘又開新分店」為標題表示，昨（27）日晚上經過新店民權路時，發現手搖飲扛壩子「50嵐」隔壁竟開了一家「再睡5分鐘」，原PO好奇上網一查驚呼「是今天（指27日）開幕的！」

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由於該條路上飲料業競爭激烈，原PO也好奇滴妹到底有什麼本領，「這條路超扯一堆飲料店欸...再睡5分鐘推喝什麼？改天想喝喝看。」

底下網友熱議「不要喝啦，她的飲料都很貴」、「滴妹飲料店除了服務好點、杯子堅挺點，口味還是輸50嵐」、「聽說很甜～還沒喝過」、「別浪費錢」、「手搖飲我只服廖老大」、「居然可以一直展店，死忠粉絲真的很恐怖」。

事實上，今年討論度最高的就是廖老大手搖飲，如今加盟店接連收攤，不少人也同樣看衰滴妹副業「再睡5分鐘」，並直言開店不難，經營才是考驗。

▲再睡5分鐘已有10家分店。（圖／ETtoday資料照）



如今「再睡5分鐘」已有10間分店，上述原PO提及的新店民權分店，確實是近日開幕沒錯，粉絲們在粉專也超嗨回應，「坐等汐止店」、「來新竹市開店，一定去捧場喔」、「我的地盤還不買爆」、「每天經過，看這它一點一滴的裝潢，招牌還沒出現時就在猜是（再睡5分鐘）嗎？後來看到招牌！感動，不用特別去台北，就可以品嚐到」。

過去也有網友討論滴妹經營成功的「1關鍵」，「能多開代表她品牌和口味能讓顧客買單，是真實力」、「真的好喝，有用心在經營」、「口味+品質把關吧」、「其實料很多，跟其他家比不算太貴且好喝」、「品質有在顧，並不單純只是靠網紅名氣」。

另有內行大推這1系列，「奶蓋飲料評價蠻高的欸」、「奶類似乎評價不錯」、「奶蓋外帶的跟其他店比，很有誠意」、「奶蓋幾乎天天買，很好喝」。