廖老大加盟主跳槽開鴿子茶飲　被問「會像以前難喝」秒答4字

記者黃翊婷／綜合報導
廖老大自創手搖飲料品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，分店近期頻傳倒閉，甚至有部分加盟主聯手創造新品牌「PG tea鴿子茶飲」，還在臉書PO出10個Q&A，其中一道問題十分犀利，「會像以前風評一樣難喝嗎？」業者則回應絕對不會，一切都會經過嚴格調整、試茶、考核，「一定會讓各位品嚐到不一樣的茶，驚豔四方」。
▲廖老大旗下飲料店「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」近期爭議不斷。（資料照／記者許權毅攝）
「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」全盛時期在全國擁有超過500間分店，後來卻因為負面消息頻傳，分店紛紛宣布倒閉，還有部分加盟主聯手創造新品牌「PG tea鴿子茶飲」，22家分店將在今日（21日）同時開幕，之後還會對廖老大進行提告。
▲部分加盟主改開「PG tea鴿子茶飲」。（圖／翻攝自Facebook／PG tea鴿子茶飲，下同。）
業者還在臉書粉絲專頁「PG tea鴿子茶飲」PO出一篇文章，分享關於鴿子茶飲的10個Q&A，詳細如下：
Q1：鴿子茶飲PG Tea的PG是什麼呀？
A1：PG為Pigeon的英文縮寫。
Q2：為什麼要用「鴿子」呀？
A2：鴿子代表著和平和傳遞。希望藉由「鴿子」能將台灣茶葉及台灣人最愛的手搖飲，傳遞到全世界。
Q3：Logo咖啡色配上綠色是怎樣的意象啊？
A3：咖啡色是在台灣這片肥沃土壤，綠色為茶葉。
Q4：聽說跟廖老大有關係？
A4：許多家我們鴿子茶飲的店前身都是「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，因一連串風波後，加盟店生意大受影響，與必礦科技總裁林秉文聯繫合作後，以「PG Tea鴿子茶飲」重新啟業。
Q5：茶葉來自哪裡呀？
A5：源自南投鹿谷的在地好茶。
Q6：會像以前風評一樣難喝嗎？
A6：絕對不會！我們嚴格經過調整、試茶、考核層層關卡，一定會讓各位品嚐到不一樣的茶，驚豔四方。
Q7：幾月幾號開始營業？
A7：2022/12/20開完PG tea鴿子茶飲記者會後，會陸陸續續正式開幕，敬請期待。
Q8：店會開在哪裡？
A8：全台各縣市都正準備籌備。
Q9：開幕有什麼活動嗎？
A9：使用鴿子PGP支付滿2023元，即可有抽Gogoro的資格。
Q10：我可以加盟嗎？
A10：任何人都可以私訊粉絲團來了解。
至於加盟主與廖老大之間的官司，鴿子茶飲總部人員表示，目前的22間分店，其中部分是前廖老大加盟主，因為公司有法律顧問，他們有提告的需求會進行協助，至於會用何種名義提告還不清楚，相關細節將在記者會上公開說明。
▼PG tea鴿子茶飲公布10個Q&A。
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