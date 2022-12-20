獨／這波倒40間！廖老大「1策略失敗」要被加盟主告　本尊反應曝

▲廖老大的飲料事業近日又受到一擊重拳，22位加盟主成立鴿子茶飲，還要提告廖老大。（合成圖／記者許權毅、劉維榛攝）



記者許權毅／台中報導

廖老大手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」傳出倒閉潮，知情人士指出，廖老大全盛時期開了將近150間，經歷不少風波，近期應有30到40間歇業。此外，昨日傳出22名加盟主聯手打出「鴿子茶飲」，並且要對廖老大提告一事，廖老大官方今日回應指出，廖老大確實知道此事，但是不予回應。

廖老大因打龜號在網路上吸引不少粉絲相挺，最終以8.59秒打破紀錄，替台灣衝上0到400公尺車涯排行第一，本身在網路就擁有高人氣的廖老大，轉而進行直播，常常金句連噴，直播更是有上萬名粉絲關注，抓住商機的廖老大把目光放到飲料店，以36萬低價加盟金，吸引不少有「老闆夢」的民眾加入圓夢列車，全盛時期全台有上百間加盟店，另還有許多已培訓、待找店面的加盟主。

▲廖老大當初開出36萬加盟金，吸引不少人加入圓夢列車，不料讓加盟主自行購料，不抽取差額，反而成為品質不穩的主因。（圖／記者許權毅攝）



不過，個性鮮明的廖老大，評論時事也與館長、台中市府勞工局、惠明盲校甚至自家加盟主發生糾紛登上新聞版面，甚至曾批評部分加盟主品質差，不如關店，進而出現「反廖老大派」，一把火在網路上狂燒，燒到飲料店事業重傷，開幕不到半年就陸續傳出歇業、頂讓，有民眾認為飲品品質不佳，也有觀點認為飲料店風格俗氣。

▲廖老大與館長、台中市政府勞工局甚至加盟主發生過糾紛。（圖／翻攝廖老大、館長臉書）

據了解，廖老大飲料店數量最多時期有150間，這波已經歇業的恐怕有30到40間左右。針對品質不穩定的情況，先前廖老大官方就希望做出改善，官方指出，原本立意良善，希望以低價36萬加盟金，幫助較為弱勢、希望能當老闆改善經濟的族群創造商機，所以沒有在原物料部分「抽取費用」，直接開出名單，希望讓加盟主自己找廠商拿，不賺價差時，希望保有品質。

▲▼ 廖老大一度為了顧品質，親自巡店，品質許可的還會親自簽名掛保證。（圖／記者許權毅攝）



孰料，廖老大「加盟主自行採購」策略失敗，此舉反而變成「品質不穩」，部分加盟主不遵守規定，偷偷去尋找價錢更低廉的原物料，讓飲品口味差異大，官方欲補救，一度暫停加盟，希望顧好現有店面品質，也把加盟金從36萬元調升到60萬元，但止血沒成功，全數店面生意大受打擊，開始出現退加盟、頂讓、歇業潮。

廖老大先前曾坦言，清楚知道品牌屬於網紅店，也曾向加盟主說明，可能「前兩個月」會有熱潮，需要看各店如何維持品質與服務，當初設立的加盟金低，確實會讓店面數一下暴增，但不代表公司政策是錯的，網路嘲諷的「蛋塔效應」讓廖老大本人不以為然，7月受訪時直言「請大家拭目以待」。

▲廖老大在9月宣布退網，本就命繫廖老大聲量的加盟店受到一定程度影響。（圖／翻攝自賽車教父-廖老大臉書）



屬於網紅店的廖老大茶飲，受到廖本人的評價起起伏伏，廖還曾因為了顧品質，親自騎車巡視全台各店，在品質穩定的店家簽名，當作「認證」，最終廖在9月「退網」不再直播，也讓網路討論度往下趨緩，但生意緊繫廖老大聲量的飲料店也受到一定影響。

▲廖老大官網的加盟說明寫下不保證獲利，官方也早說明加盟後不會退加盟金。（圖／翻攝廖老大阿娘喂官網，點圖可放大）



廖官方網站清楚寫下，「加盟者可無限期找店面開店，總公司不退加盟金。」換言之，不論開設幾天，官方均不會退款，網站也寫下「總公司不保證獲利，經營風險自負。」善意加盟條款反倒讓總部綁手綁腳，也無法約束品質不穩加盟主，釀飲料事業變成「一盤散沙」，虧損的加盟主也怪罪總部「把加盟主當棄嬰」，逐漸走向「失控」。

▲在總裁林秉文、策略長陳茂嘉協同下，前廖老大加盟主成立「鴿子茶飲 PGTea」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲PG tea 鴿子茶飲明起全台分店贈送100杯茶飲。（圖／PG tea 鴿子茶飲-屏東復興店提供）

除了倒閉潮，還有許多廖老大鐵粉，變成激進「反廖老大派」，桃園觀音店因為品質不佳被廖點名，加盟主砸毀店面。近日有22間加盟主聯手，由PG Talk總裁林秉文當領頭羊成立「PG Tea鴿子茶飲」，甚至認為廖老大對於店家不聞不問，要提告廖老大。

▲廖老大觀音新生店加盟主，先前自己砸毀不再營業的店面 。（圖／翻攝自FaceBook／爆廢公社公開版）

《ETtoday新聞雲》實際詢問廖老大官方聯絡人，官方坦言廖老大知道加盟主要提告一事，但並沒有什麼情緒，僅表示知道，不予回應。至於倒閉潮一連倒了3、40間，官方無法證實。

▲廖老大不針對22位加盟主要提告一事回應。（圖／記者許權毅攝）