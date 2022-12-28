花蓮元旦健走抽大獎！全程3公里海濱迎新年　還有3百項大獎

▲參加「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，有300項大獎等你抽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府即將於明年1月1日上午9點，在太平洋公園舉辦「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，從太平洋公園出發，往南沿著兩潭自行車道健走，於吉野石羊裝置藝術折返，全程來回約3公里，在活動時間內走完全程的民眾可參加摸彩活動，現場準備了多達300項大獎，中獎機率相當高。

觀光處長張志翔表示，此次活動特別選在太平洋公園舉辦，讓大家體驗共融式遊戲設施的嶄新風貌，沿途欣賞太平洋的壯闊浩瀚，可愛的花蓮吉祥物紅面鴨和縣鳥朱鸝也將與大家一起升旗迎新年，超過300項大獎，包含冰箱100台、電鍋100台、電視30台、平板電腦2台、千元禮券50份及多項家電，活動免報名、現場免報到，完成健走的民眾即可獲得摸彩券。

▲▼健走活動特別選在太平洋公園舉辦，體驗共融式遊戲設施的嶄新風貌，沿途欣賞壯闊浩瀚的太平洋。

活動交通部分請開車的民眾特別注意，目前太平洋公園（南濱）入口處正在為明年1月14日即將展開的花蓮太平洋燈會做準備，入口處工程施工管制中，僅開放行人通行，汽、機車均無法進出。另外因應人潮眾多，建議驅車前往的民眾採取多人共乘前往，活動周邊有許多停車空間，包括長安街、中原路沿線、代天府停車場，以及位於重慶路上的東芥東大門停車場等，步行至會場時間皆為10分鐘以內，更多停車資訊參考請至花蓮觀光資訊網活動專頁（https://reurl.cc/YdEaL0）查詢。

另外今年原訂辦理六場愛戀花蓮健走活動，原規劃參加其中四場以上的民眾可參加「2022愛戀花蓮健走集點活動」，因應疫情關係，第五、六場次延至明年元旦合併舉辦，因此凡參加過「2022愛戀花蓮健走集點活動」2場以上，再參加2023元旦健走，即可於現場兌換集點活動摸彩券，並將於當天抽出五位GOGORO幸運得主。請欲參加集點活動的民眾，把握元旦場可一次集兩點的機會，將GOGORO帶回家！

縣長徐榛蔚邀請民眾全家大小一起參與，舒展身心迎接新的一年，還可帶回大獎！