　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮元旦健走抽大獎！全程3公里海濱迎新年　還有3百項大獎

▲參加「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，有300項大獎等你抽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參加「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，有300項大獎等你抽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府即將於明年1月1日上午9點，在太平洋公園舉辦「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，從太平洋公園出發，往南沿著兩潭自行車道健走，於吉野石羊裝置藝術折返，全程來回約3公里，在活動時間內走完全程的民眾可參加摸彩活動，現場準備了多達300項大獎，中獎機率相當高。

觀光處長張志翔表示，此次活動特別選在太平洋公園舉辦，讓大家體驗共融式遊戲設施的嶄新風貌，沿途欣賞太平洋的壯闊浩瀚，可愛的花蓮吉祥物紅面鴨和縣鳥朱鸝也將與大家一起升旗迎新年，超過300項大獎，包含冰箱100台、電鍋100台、電視30台、平板電腦2台、千元禮券50份及多項家電，活動免報名、現場免報到，完成健走的民眾即可獲得摸彩券。

▲參加「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，有300項大獎等你抽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼健走活動特別選在太平洋公園舉辦，體驗共融式遊戲設施的嶄新風貌，沿途欣賞壯闊浩瀚的太平洋。

活動交通部分請開車的民眾特別注意，目前太平洋公園（南濱）入口處正在為明年1月14日即將展開的花蓮太平洋燈會做準備，入口處工程施工管制中，僅開放行人通行，汽、機車均無法進出。另外因應人潮眾多，建議驅車前往的民眾採取多人共乘前往，活動周邊有許多停車空間，包括長安街、中原路沿線、代天府停車場，以及位於重慶路上的東芥東大門停車場等，步行至會場時間皆為10分鐘以內，更多停車資訊參考請至花蓮觀光資訊網活動專頁（https://reurl.cc/YdEaL0）查詢。

▲參加「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，有300項大獎等你抽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外今年原訂辦理六場愛戀花蓮健走活動，原規劃參加其中四場以上的民眾可參加「2022愛戀花蓮健走集點活動」，因應疫情關係，第五、六場次延至明年元旦合併舉辦，因此凡參加過「2022愛戀花蓮健走集點活動」2場以上，再參加2023元旦健走，即可於現場兌換集點活動摸彩券，並將於當天抽出五位GOGORO幸運得主。請欲參加集點活動的民眾，把握元旦場可一次集兩點的機會，將GOGORO帶回家！

縣長徐榛蔚邀請民眾全家大小一起參與，舒展身心迎接新的一年，還可帶回大獎！

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
151林彥君辦婚禮了！深V透膚激美現身　濕吻小10歲老公
今年最後水逆！　「3星座」直接被衝擊
快訊／高雄20歲男遭「捲入機器」！　手臂狂噴血
斑馬線輾斃母子...司機遭爆有多次違規　市府開罰7.5萬
盧秀燕緊抱他　老父痛失女兒大哭：我該怎麼辦？
快訊／NBA史上最狂大三元！他狂砍60分21籃板10助攻　
傳台商包下普拿疼「一盒喊價1500」　藥師打臉了
吳宗憲曝「被2牧師壓進浴缸」！　去宋逸民教會畫面被挖
快訊／高凌風女兒點頭嫁了！　無名指秀超大顆鑽戒
蔡哥突放「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！　網暴動：官宣認愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮元旦健走抽大獎！全程3公里海濱迎新年　還有3百項大獎

桃園運將中風倒臥家中苦撐6天　房東會同警方及時救援

砂石車交通違規　里港警今年已開出1884張罰單

高虹安訪視新竹市警局　期勉「誠懇務實」讓市民安心

埔里鎮國中小師生國內外競賽發光　鎮公所表揚勉勵永不放棄學習

元旦連假塞車熱點出爐　里港警公布交管措施

不知皮包遺失五金行　枋寮警通知欣喜若空‥.讚人間有溫清

台南道安團隊獲獎　黃偉哲：再接再厲加強高齡事故防制

屏東單親媽顧病母無法工作陷困境　東港警出手相助

東門陸橋封閉施工8個月　周邊道路車況交通局持續監控

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

瘋世足模仿罰球射門 超準角度守門員被K.O.

阿金聽到「蔡醫生」秒收笑瞪大眼 飼主笑說：牠的三個醫生都姓蔡

小學生超狂造句大集合　「我很動ㄘ」老師看傻

花蓮元旦健走抽大獎！全程3公里海濱迎新年　還有3百項大獎

桃園運將中風倒臥家中苦撐6天　房東會同警方及時救援

砂石車交通違規　里港警今年已開出1884張罰單

高虹安訪視新竹市警局　期勉「誠懇務實」讓市民安心

埔里鎮國中小師生國內外競賽發光　鎮公所表揚勉勵永不放棄學習

元旦連假塞車熱點出爐　里港警公布交管措施

不知皮包遺失五金行　枋寮警通知欣喜若空‥.讚人間有溫清

台南道安團隊獲獎　黃偉哲：再接再厲加強高齡事故防制

屏東單親媽顧病母無法工作陷困境　東港警出手相助

東門陸橋封閉施工8個月　周邊道路車況交通局持續監控

跟隨女友腳步朝海外發展？　宋仲基爆進軍英國「試鏡BBC戲劇」

17車集體「闖紅燈」被罰！暖心內幕曝光　在地人愣：含淚吞紅單？

151林彥君低調辦完婚禮了！深V透膚婚服激美現身…濕吻小10歲老公閃炸

「只有嚇阻才能避戰」　沈富雄轟蔡英文：為了像個國家必須擺擺樣

民調直直落輸王鴻薇12％　吳怡農坦言艱困

中國足球再傳爭議　中超球隊怒批：不向足協黑暗勢力妥協

恢復1年兵役是校正回歸！　陳水扁父子點名1人害無可用之兵

劉書宏IG突曬「混血女孩」靠頭合照　網驚喜留言「新女友？」

點名黃承國　段宜康：不該讓「五湖四海的朋友」得到政治影響力

泰山賣全家股票引關注　全家董座：最大股東不變營運無虞

離開視線黏人鵝就嘎嘎叫　媽被緊跟嘆：愛哭愛對路

地方熱門新聞

竹縣松林國小41童疑食物中毒！衛生局緊急採檢

福林國小一日兩戰PK逼退塗城　

東門陸橋封閉施周邊道路車況交通局持續監控

約聘僱及臨時人員汰換　基隆市府：汰除比例行之有年

國民黨台南市黨部通過開除李文俊等3人黨籍

不知皮包遺失五金行　警通知才發現

有補助！　桃園開放公家單位認養流浪動物

學弟扮人間月老　租屋意外獲真愛

台南道安團隊獲獎

斗六茂谷柑節登場　元月7、8日年逛年貨、賞花燈

屏東自小客載7學童被PO網　最重罰1萬8

獨居運將中風倒家中　房東會同警方及時救援

高虹安訪視市警局　期勉「誠懇務實」讓市民安心

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

更多熱門

相關新聞

衛福部「6大元旦新制」一次看！國保費率調升影響271萬人

衛福部「6大元旦新制」一次看！國保費率調升影響271萬人

倒數4天即將和2022年說掰掰，衛福部宣布2023年共有「6大新制」將於元旦上路，其中包括國民年金費率及月投保金額調升、健保住院應自行負擔費用之最高金額，另外疫情期間延長受理戶籍遷出國外國人健保權益保障措施等等。各項攸關你我荷包與權益的規定，《東森新媒體ETtoday》統整報你知。

2023元旦起上路！「11項新制」懶人包出爐

2023元旦起上路！「11項新制」懶人包出爐

元旦連假塞車熱點出爐　里港警公布交管措施

元旦連假塞車熱點出爐　里港警公布交管措施

112年元旦連假　屏東5大壅塞旅遊熱點出爐

112年元旦連假　屏東5大壅塞旅遊熱點出爐

跨年連假　雲林警公布觀光熱區交通疏導圖

跨年連假　雲林警公布觀光熱區交通疏導圖

關鍵字：

元旦健走大獎海濱新年 中獎機率高愛戀 紅面鴨縣鳥朱鸝

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

宋逸民妻一當上師母「這些衣服都不能穿」

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

更多

最夯影音

更多
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面