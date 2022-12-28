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衛福部「6大元旦新制」一次看！國保費率調升271萬人受影響

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲國民年金保險費率調升，從9.5%調升至10%。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李佳蓉／綜合報導

倒數4天即將和2022年說掰掰，衛福部宣布2023年共有「6大新制」將於元旦上路，其中包括國民年金費率及月投保金額調升、健保住院應自行負擔費用之最高金額，另外疫情期間延長受理戶籍遷出國外國人健保權益保障措施等等。各項攸關你我荷包與權益的規定，《東森新媒體ETtoday》統整報你知。

1、國民年金費率及月投保金額調整

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社會保險司指出，自2023年1月1日起國民年金保險費率由9.5%調整為10%，月投保金額由新台幣18,282元調整為19,761元，約影響271萬人，但低收入戶及重度以上身障者因政府全額補助，約15萬人不受影響；但領取之保險給付（如生育、喪葬、老年年金等）金額亦將同步增加，受益人數約144萬人。

此外，國保基金每年亦可挹注約24億元之保費收入，不僅全數作為被保險人未來給付支用，且增進基金財務之健全。

▲▼國民年金保險費率調整及月投保金額。（圖／衛福部提供）

▲▼國民年金保險費率調整及月投保金額。（圖／衛福部提供）

▲▼國民年金保險費率調整及月投保金額。（圖／衛福部提供）

2、健保住院應自行負擔費用之最高金額

社會保險司表示，2023年保險對象於急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，同一疾病每次住院應自行負擔費用之最高金額為4.8萬元，全年累計應自行負擔費用之最高金額為8萬元。推估受影響人數約為1.32萬餘人，增加部分負擔金額約6,371萬元。

3、修正「全民健康保險投保金額分級表」

因應2023年1月1日起基本工資調整，衛福部修訂「全民健康保險投保金額分級表」第一級修正為26,400元（原25,250元），修正後分級表共50級（原51級）。健保署配合修定「全民健康保險保險費負擔金額表」，並自明年元旦起實施。

整體保費收入年增56億元，影響人數共約793萬人。雇主（投保單位）部分，全年負擔增加約15億元，其中民營雇主約14億元，政府為雇主約1億元。政府部分補助款全年增加約19億元。

▲▼ 112年1月1日生效之投保金額分級表。（圖／截自健保署網站）

▲2023年1月1日生效之投保金額分級表。（圖／截自健保署網站）

4、疫情間對戶籍遷出國外國人健保權益保障措施

健保署指出，自2018年1月1日起戶籍遷出國外且健保退保者，只要在2020年1月1日到2023年6月30日期間返國並恢復戶籍，參加健保時，得申請不受6個月等待期限制。原訂於2022年12月31日終止，考量疫情及國人返國規劃期程，延長受理至2023年6月30日止。

▲▼詐騙，健保卡，健保局，檢察官，警察，詐騙集團。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

▲因疫情關係，戶籍遷出國外國人若於期限內返國恢復戶籍，不受6個月等待期限制。（示意圖／本報資料照）

5、修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」

食藥署表示，擴大應標示總咖啡因含量之產品範圍，由「咖啡飲料」修正為「含有咖啡因成分之現場調製飲料」，應標示該杯飲料之總咖啡因含量。另外，新增QR Code或其他電子化方式，作為可標示方法之一。

食藥署提醒，業者未依上述規定標示，將依違反食安法規定，處新台幣3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。

6、未滿2歲之育兒津貼及托育補助取消排富條款

社會及家庭署表示，自2023年起，未滿2歲之育兒津貼及托育補助*取消綜合所得稅稅率未達20%限制（*指送托幼兒至公共化托育或準公共托育服務之托育補助）。預計育兒津貼影響1.3萬人，托育補助影響3600人。

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關鍵字：

衛福部國保費率新制元旦育兒津貼托育補助國民年金費率

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