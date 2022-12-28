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和初戀女友「第一次過夜」！浴室門一開見「這景象」...純情男嚇傻

和初戀女友第一次過夜，這景象他嚇壞。（示意圖／PIXABAY）

▲女友一出浴室，讓他瞬間幻滅。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一般人在家通常會穿睡衣，且款式最好越舒適越好。一名純情男分享，聖誕節和初戀女友第一次過夜，在這之前有很多幻想，結果在對方打開浴室門的剎那，瞬間幻滅，「女生真的都會穿這種睡衣嗎？」

原PO在Dcard表示，聖誕節家裡的人都去南部玩，只剩他自己一個人在家，因此就邀請女友來家裡住，對方一口答應。他提及，跟女友交往兩個多月，終於有可以一起過夜的機會，在這之前真的期待到爆炸，一直想像著睡覺時可以抱著女友的情境。

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原PO透露，因為女友是他的初戀，自己從來沒有跟女生睡覺過，所以很緊張；不過到了當天，他終於等到女友洗完澡從浴室走出來，結果卻被眼前景象嚇呆，「她居然穿著三眼怪連身毛茸茸的睡衣。」原來，原PO一直以為，女生的睡衣應該是蕾絲、雪紡，帶點小可愛、小性感之類的，沒想到卻是毛茸茸的卡通睡衣。

原PO笑說，「過了兩天，女友居然也幫我買了一件卡通睡衣，真的跟我以為的女生睡衣不太一樣……，女生真的都會穿這種睡衣嗎？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「這種睡衣不但可愛還保暖怎麼可能不穿爆」、「當你抱著女友之後，睡衣什麼重要嗎」、「幻想是美好的現實是殘酷的」、「不要片子還是動漫看太多，以為女生都會穿可愛睡衣睡覺啦」、「你幻想中的睡衣沒人在穿啦大哥」。

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