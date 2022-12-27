最狂父愛！「為救血癌兒」法律老爸狂研讀醫學　論文竟登國際期刊

▲兒子罹患血癌，老爸狂讀研究找療法，最後竟和專家共同發表國際論文。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

台大電機系教授葉丙成分享，一名本科系讀法律的爸爸，因為兒子罹患了血癌，為了找到治療方法，開始努力研讀國內外相關研究，最後甚至厲害到和醫學專家共同發表了一篇論文，引起網友討論，上萬人看到眼眶泛淚直呼，爸爸好偉大。

台大電機系教授葉丙成昨（26）日在臉書PO文分享，一名念法律系的爸爸邵之雋，為了罹患血癌的兒子，努力研讀國內外的相關研究，只為替兒子找到治療方法，結果最後竟然厲害到可以跟國外的醫學專家討論療法，甚至還參與了相關研究，最後共同發表了一篇論文，而孩子也獲得治療痊癒了。讓葉丙成感嘆地說「這是我認識最瘋狂也最感人的爸爸！」

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文中所說的正是財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋，曾因防疫保單公開批評金管會的他，一向給外界敢說敢做的硬漢印象，但邵之雋在兒子心中卻是個超級愛他的爸爸。

▲邵之雋陪伴兒子一起從治療到痊癒，讓他更珍惜兒子的健康。（圖／翻攝自邵之雋臉書）

邵之雋的兒子2年前罹患極重症再生不良性貧血，邵之雋與太太楊慈雲便陪伴兒子一起對抗病魔，也到處尋找醫治兒子的方法，所幸在和信治癌中心醫院陳榮隆醫師的治療下，邵之雋的兒子目前已經痊癒。

邵之雋則在臉書上PO文寫道，「我兒子骨髓移植案例登出來了，我是第三作者。透過基因研究解決癌症是可能的。最近回診，情況還不錯，平安長大就是我的終極願望。」原來陳榮隆醫師將治療邵之雋兒子的成果，發表在國際期刊《international journal of molecular sciences》上，而邵之雋名列在第三作者，憑這對兒子的愛，竟讓他登上醫學期刊的作者群中。

▲和信治癌中心醫院陳榮隆醫師將治療邵之雋兒子的成果，發表在國際期刊《international journal of molecular sciences》上，而邵之雋名列在第三作者。（圖／翻攝自邵之雋臉書）

邵之雋的太太楊慈雲如今也是台灣重症兒童協會理事長，她曾公開感性表示，得知兒子生病時，是她人生中最大的噩耗，如今兒子健康的站在她身邊，她心中只有滿滿的感謝，她認為醫療研究十分重要，一方面可以解決病人的絕望，一方面又能創造出更多的奇蹟，她也承諾台灣重症兒童協會將會持續捐助「重症基因庫暨細胞/藥物研發」，因為這是她與上帝的約定。

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