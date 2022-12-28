免費請吃鹹酥雞！大學生親戚2天來1次「狂點5百」　網：轉手賺？

▲鹹酥雞和雞排是國民美食。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「真心奉勸大家不能對人太好！」一名網友抱怨，自己經營鹹酥雞攤，只要是親朋好友來光顧，他都大方地不收錢，不料某位親戚的孩子常來吃霸王餐，「剛開始還算客氣，只會點個雞排甜不辣，後來次數越來越頻繁，也越選越多」，最近更一口氣點了500多元，他事後跟其他家人抱怨，卻被認為太小氣，相當無奈。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文，表示「本人經營小攤鹹酥雞，因為是自己的，只要親朋好友來，我都請他們吃不收錢。最近有個親戚的孩子…說孩子也不孩子了，大學生嘍～剛開始還算客氣，只會點個雞排甜不辣，後來次數越來越頻繁也越選越多，前天來選到五百多，絕對不是一個人吃的量。」

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男網友提到，自己事後跟其他家人抱怨，卻被認為太小氣，讓他當場傻眼，直言「兩天一次五百，算下來一個月好幾千，之前沒收錢就算了，後面太超過了還當理所當然，更別說他爸媽我一年也不見得會遇到一次，真心奉勸大家不能對人太好。想問看看，有沒有不撕破臉，拒絕被白吃的方法？」

▲原PO求問有無不撕破臉，拒絕被白吃的方法？（圖／翻攝自匿名2公社臉書）

貼文曝光後，網友紛紛留言「也太不要臉了，我堂哥做生意我都會給錢，他都收成本價，我還怕他收太少害他要自己貼錢，常常問他成本真的有這麼便宜嗎，我都懷疑他倒貼！他們怎麼好意思這樣」、「先發制人，看到人來就給個笑臉，先開口說：又來捧場啦！來來來，今天看要吃些什麼，叔叔給你打八折」。

也有網友對於那名大學生一個人點到500元的量有疑問，而且還2天來一次，「他很明顯是幫人家買，你不收錢，變成他賺走，頻率過高，再怎麼喜歡吃炸的，也不太可能頻率這麼高，合理推想，應該是利用版主來賺錢。」「他是不是跟同學一起分，然後收同學錢」、「他對同學請客吃鹹酥雞，您就當盤子被端了！」

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