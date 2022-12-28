哄4歲女簽「20年不交男友」約！爸YA：全世界見證...網笑：她會後悔

▲馬來西亞一名爸爸，和女兒簽訂「20年不交男友」協議。（圖／翻攝自vikeymagic TikTok）

圖文／CTWANT

女兒是爸爸的前世情人，被細心呵護照顧，假如女兒交男友或是要出嫁，一定是萬分不捨。馬來西亞就有一名爸爸，怕女兒太早談戀愛，便簽訂合約，要求4歲女兒20年都不准交男友，不知情的女兒只是傻傻簽名，還和爸爸握手，影片掀起熱烈討論。

據了解，這位爸爸叫做維奇（Vikey Magician），是一名魔術師，曾獲得許多獎項，他在抖音（TikTok）平台PO出影片，寫道：「我的女兒簽署到2042年的協議，全世界都是見證人」。

▲女兒疑似不知情，傻傻在紙上簽名。（圖／翻攝自vikeymagic TikTok）

畫面中可見，維奇送給4歲女兒一件白色T恤，上頭寫著「2042年不能交男友」（No boyfriend till 2042），接著他將合約放在桌上，並拿出筆要女兒簽名，女兒疑似完全不知情，只是乖乖在紙上簽字。簽約完成後，他拿起T恤，和女兒各拿一邊，握手碰拳達成共識，露出滿意的微笑，最後親吻女兒，畫面十分溫馨。

影片至今已有超過140萬人觀看，網友紛紛留言：「可憐的孩子，她根本不知道自己簽了什麼，太可愛了」、「她會後悔的」、「聰明的爸爸」、「她需要律師」、「爸爸真的一輩子都捨不得女兒、「我快笑死…她知道她簽了什麼嗎？女孩需要律師」；不過也有人發現，女童疑似沒有簽名，而是寫了一個問號，「這代表她不知道發生什麼事」。

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