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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文745天沒QA　開放29人次「問到飽」狂回39題、記者會歷時2小時

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日親自召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，宣布義務役恢復1年制，並公布相關措施與最新訓練方案；特別的是，這是她自2020年12月至今，睽違745天再次接受媒體訪問，而這次採「問到飽」的模式，一共接受29人次提問，題目多達39題，記者會歷時約2小時之久。

蔡英文27日上午召開國安高層會議，中午再與黨籍立委於台北賓館舉行便當會，特別就這次兵役改革向委員們進行說明，結束後於下午3點30分在總統府召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，而該場記者會也吸引超過140位（含攝影記者）國內外記者到場採訪，且因總統府維安的慣例，記者都需經安檢門並統一由府內人員帶入場內，有些媒體更提早5個小時就到場排隊等候。

蔡英文在記者會上首先發表談話，認定目前4個月義務役已經沒有辦法因應當前的戰備需求，經過自2020年至今，長達兩年的評估跟檢討，考量新的兵力需求，確定將於2024年恢復1年制義務役，適用對象是2005年後出生的役男。

蔡英文坦言，這是無比困難的決定，但她身為總統，身為三軍統帥，捍衛國家安全，確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避的責任。她更喊話，只要台灣夠強就不會變戰場，青年就不用上戰場。

較為特別的是，蔡英文其實自2020年12月份至今，已經長達745天沒有接受媒體的訪問，而她在本次記者會後，採給媒體「問到飽」的模式，依照慣例分為兩個環節，第一是先是接受「兵役改革」相關的議題提問，接著是「時事」議題的提問。

在兵役相關議題上，首先有關外界有部分聲音認為，政府這次推動兵役改革的背後，是有美方的壓力所致，蔡英文則直截了當地說「沒有美方壓力」，她強調這是從2020年就開始的專案，主要作業是國安會跟國防部共同作業，全面檢討國家戰力跟現在面臨的情勢，以及可能的作戰型態，而這也是她在剩下任期結束前，必須要進行的兵力結構調整。

另外，除了外界疑惑的美方壓力外，內部也因2024年總統大選將至，而被視為民進黨2024接班人選的副總統賴清德是否因兵役改革而有壓力，甚至反對此一政策？賴清德則表示，國家的利益優先於政黨利益，總統的立場大家都是一致的，他認為，只有把國家利益擺在前面的政黨，才能贏得人民的支持。

另外，未來女性是否也有參與兵役的相關規劃？蔡英文表示，現在志願役士兵中，有超過10％是女性，這方面她樂觀其成，不過徵兵制是否擴及女性，她認為這是更大的課題，目前就是先將現階段工作做好。

而在進入時事議題提問時，蔡英文首先被問及長達745天沒有接受媒體訪問一事時，她笑著說，她好像常常看到媒體，但也坦承這段時間有問答機會比較少，可能因為疫情的初期，所以傳統問答受到限制，但如果媒體朋友有需求，未來會考慮來安排。

蔡英文還笑著說，今天大家問了好多問題，不是今天過完就沒有機會問了，要在場的媒體記者不要著急。接著，有記者喊說「我們想妳」，她則笑回，「你們不是想我，你們是想問問題」。

不過，蔡英文坦承說，她應該是一個常常對公眾講話的總統，只是沒有機會讓媒體朋友來問問題，她之後會改進，但她也要大家今天就把問題問完，以後還有機會。

在時事議題上，蔡英文被現場記者輪番追問有關內閣改組、林智堅論文案、稅收超徵是否「還稅於民」、社會安全網，以及未來賴清德出任民進黨主席，如何跟賴清德互動等議題。

其中，在跟賴清德關係方面，由於未來賴清德出任主席之後，蔡英文同時身為黨員，黨政之間如何區分，未來兩人如何配合？蔡英文表示，賴清德接任黨主席這件事，並不會影響到兩人的互動模式，還是會常常坐下來討論問題、交換意見，他們執政以來，都是坐下來商量決定事情的。

此外，蔡英文也被問到，賴清德是否是未來2024總統的接班人選？蔡英文則笑著說，「我覺得他是」。她更說，賴清德的優點就是他不是今天才出現的政治人物，他在政壇很久了，所以他的一切大家都很熟悉，最後就是評價跟綜合評估的問題。語畢後，她也轉頭看向賴清德，兩人有說有笑。

根據統計，本次參與記者會的媒體記者多達140多人，涵蓋國內外媒體，包括美國、日本、新加玻、香港等媒體都匯聚於總統府；而蔡英文也一口氣接受29人次的提問，題目多達39題，記者會歷時長達約2個小時。

在記者會結束後，在場諸多記者早已筋疲力盡，有人認為總統這次誠意十足，但有人也苦笑著說，「還是少量多餐好，飢寒多日，一次暴飲暴食，不易於身心健康」。

▲副總統賴清德、總統蔡英文出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德、總統蔡英文出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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